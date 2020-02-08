Дочка української знаменитості показала, як проводить час на відпочинку

Дочка скандальної української телеведучої Ольги Фреймут, Злата Мітчелл, продовжує дивувати мережа «дорослими» знімками

Як пише Рoliteka.net 13-річна дівчинка-підліток полетіла в США штат Каліфорнія, звідки ділиться з шанувальниками яскравими кадрами.

На цей раз на її сторінці в Instagram з'явилася серія знімків , на яких Злата демонструє свою фігуру і при цьому вона занадто яскраво нафарбована.

Багато передплатники відзначають в коментарях, що дівчинка виглядає дуже вже дорослого на свої роки, що, однак, її анітрохи не псує.

Раніше ми писали, що Злата демонструвала свої стрункі ніжки.

Дівчина була в міні-спідниці і футболці в Луврі Абу-Дабі. Таке відчуття, що дочка Фреймут занадто швидко подорослішала.

"Поділися зі мною своєю найбільшою мрією... 🤖🤖🏼 і переконайся, що ти допомагаєш мені, слідуючи @passionfightersla, ми дуууже готові до 2020 року😻❤️ @louvreabudhabi в моєму серці", - написала Злата.

Також ми повідомляли, що відома українська телеведуча Оля Фреймут показала постільна фото.

На знімку Оля позує без одягу, в усякому разі, її не видно. Фреймут натягнула на голову подушку, з-під якої можна побачити волосся телеведучої. Також поруч лежало інше постільна білизна, а на тлі можна побачити цегляну стіну.

Всім відомо, що Ольга Фреймут просто обожнює привертати до себе увагу різними способами на сторінках соцмереж.

Нагадаємо, Оля Фреймут згадала про дочку і зробила несподіване зізнання: «Мені так шкода часу»

Як повідомляла Politeka, Фреймут презентувала книгу «Про любов»

Також Politeka писала, що сімейство Фреймут стривожило українців: з'явилися розбурхують фото 12-річної доньки