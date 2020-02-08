Дочка скандальної української телеведучої Ольги Фреймут, Злата Мітчелл, продовжує дивувати мережа «дорослими» знімками
Як пише Рoliteka.net 13-річна дівчинка-підліток полетіла в США штат Каліфорнія, звідки ділиться з шанувальниками яскравими кадрами.
На цей раз на її сторінці в Instagram з'явилася серія знімків , на яких Злата демонструє свою фігуру і при цьому вона занадто яскраво нафарбована.
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Багато передплатники відзначають в коментарях, що дівчинка виглядає дуже вже дорослого на свої роки, що, однак, її анітрохи не псує.
Раніше ми писали, що Злата демонструвала свої стрункі ніжки.
Дівчина була в міні-спідниці і футболці в Луврі Абу-Дабі. Таке відчуття, що дочка Фреймут занадто швидко подорослішала.
"Поділися зі мною своєю найбільшою мрією... 🤖🤖🏼 і переконайся, що ти допомагаєш мені, слідуючи @passionfightersla, ми дуууже готові до 2020 року😻❤️ @louvreabudhabi в моєму серці", - написала Злата.
Також ми повідомляли, що відома українська телеведуча Оля Фреймут показала постільна фото.
На знімку Оля позує без одягу, в усякому разі, її не видно. Фреймут натягнула на голову подушку, з-під якої можна побачити волосся телеведучої. Також поруч лежало інше постільна білизна, а на тлі можна побачити цегляну стіну.
Всім відомо, що Ольга Фреймут просто обожнює привертати до себе увагу різними способами на сторінках соцмереж.
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