Сценичная мама український виконавиці Вєрки Сердючки Інна Білоконь показала, як відпочиває за кордоном

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram жінки.

Так, на одному зі знімків Інна позує разом з подругою, яка щось їсть. А на іншого – елегантно задирає ногу, виставивши напоказ ідеальне тіло. При цьому Білоконь не забуває про самоіронію.

«Ду*очки на прогулочке», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що шанувальники Білоконь поспішили висловити слова захоплення щирістю зірки.

«Апетитно», «Просто бомба! Не прибедняйтесь», «ідеальна», «Як красиво», «красоточка», «обережно, гаряче», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, в ЗМІ неодноразово з'являлися матеріали про те, що Інну Білоконь та Андрія Данилка пов'язують відносини, що виходять за рамки робочих. Пару неодноразово помічали разом на відпочинку за кордоном. Також вони не раз публічно проявляли почуття один до одного.

«У нас дуже ніжні стосунки. Ми можемо вдвох залишитися в номері. Але ж це нічого не означає!», - говорив Андрій. Інна йому вторила, відзначаючи, що ніжні поцілунки бувають і дружні.

«Це близька людина... Коли ми відзначали мій день народження. І поїхали разом в Едінбург. І так дали гарненько! Я їй кажу: "А чого ти не вийшла за мене заміж?" А вона: "А ти пропонував?" Така спорідненість. Я дуже люблю, коли вона до мене приїжджає. У чому полягає жінка, господиня? У мене може бути бардак будинку. За три секунди – чисто все. Помила, витерла. Я не розумію, як вона це робить. Нічого в холодильнику немає, але відразу чомусь з'являється все на столі, красиво. Як господиня вона для мене ідеальна просто. Плюс людські якості», – розповідав якось в інтерв'ю Андрій Данилко.

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