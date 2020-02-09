Українська співачка Тіна Кароль зуміла вразити своїм виглядом на Нацвідборі на "Євробачення-2020"
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Тіна Кароль з'явилася в атласній сукні в першому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2020. Фото разом з суддями шоу Андрієм Данилком та Віталієм Дроздовим вона опублікувала на своїй сторінці в соцмережі.
Для шоу співачка вибрала атласне приталене плаття від українського бренду BEVZA. Тіна Кароль, як завжди, виглядала чудово, доповнивши образ макіяжем з акцентом на червоні губи і хвилястими волоссям.
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Шанувальники співачки прокоментували свіжі фото, оцінивши по достоїнству не тільки її вбрання, а й погляд, яким вона дивилася на свого колегу.
«Данилко і Тіна😍 що може бути краще», «Що може бути краще , ніж Тіна і Сердючка на одному фото ?! Що щодо спільного хіта», «Третє фото - ікони мого життя», «Тіна, ви дуже гарна», «Дуже красиві», «Такий котик», «Тіна, які чоловіки поруч з тобою 😍справжня команда ,а на другій фотографії мужик – мрія», «Ви така гарна! Просто немає слів», «Малятко», «Тіна, ти який гарний котик!», «ой ,а як Тіна дивиться на Данилка ...ууу», – написали в мережі користувачі.
Нагадаємо, що для суддівства у першому півфіналі Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2020 зірка обрала білу сукню з елегантним вирізом. Доповнював образ виконавиці помітний макіяж.
«Цариця», «казкова», «шикарна», «Яка гарна», «Тіночка – ти просто еталон краси і жіночності», «Неповторна БОГИНЯ», - пишуть фолловери Тіни.
Як повідомлялося раніше, популярна співачка Тіна Кароль останнім часом не перестає дивувати фанатів своїми знімками та відео на сторінці в Instagram.
Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але ще й цитатами, роздумами і важливими зауваженнями.
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