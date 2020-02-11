ЗМІ ще довго не забудуть цей скандал

Зірка шансону Любов Успенська чинила серйозний тиск на хвору доньку Тетяну Плаксіну

Про це в коментарі журналістам розповів екстрасенс і таролог Олександр Кинжинов, передає Телепрограма.

За його словами, артистка в ситуації, що склалася, вважає себе абсолютно правою, хоча і тиснула на дочку.

Більш того, як розповідає Кинжинов, "Люба завжди права" – це стабільна для королеви шансону позиція, яка простежується у багатьох її діях.

"Щось на зразок тиранії з боку Успенської по відношенню до дочки дійсно мало місце бути", – затверджує екстрасенс.

Таролог також додав, що складнощі, які періодично виникають у відносинах виконавиці зі своєю спадкоємицею Тетяною Плаксіної, не скасовують існування між ними великої любові.

Кинжинов не сумнівається, що саме це почуття допоможе родичкам налагодити контакт і вирішити питання. Але поки не варто чекати потепління у відносинах між Любов'ю Успенської і Тетяною Плаксіної, оскільки скандал ЗМІ не забудуть ще довгий час.

Раніше ми розповідали про те, що донька Любові Успенської заявила, що її нібито насильно відправили на лікування в Іспанію і Таїланд, де в неї відібрали мобільні телефони і вона не могла нікому подзвонити.

«Я була абсолютно чиста. А ще до цього помістили в Сербії в психлікарню. Закололи заспокійливими ліками. У мене місячні зупинилися. Я була як овоч. Не могла з ліжка встати», — йшлося в анонсі програми, який був показаний на ростб.

У шоковому стані перебуває і сама Любов Успенська, яка відкинула всі звинувачення у знущанні над дочкою.

"Я шокована... Мене просто обливають брудом, а мою дочку виставляють посміховиськом і бомжихою! Ця дівчинка завжди була і є для мене людиною тонким і чутливим, талановитим... А на екрані я побачила... не свою дочку. Ніколи б не подумала, що вона може таке говорити", - обурюється королева шансону.

Нагадаємо, що Успенська підірвала жаркими кадрами: "Розпуста вже набрид".

Politeka повідомляла, що Успенська розважала українського екс-нардепа на ювілеї в Харкові: фото потрапили в мережу.

Також Politeka писала, що Успенська розповіла, як помирилася з Кіркоровим: "Чотири години була голою...".