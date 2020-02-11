Зірка шансону Любов Успенська чинила серйозний тиск на хвору доньку Тетяну Плаксіну

Про це в коментарі журналістам розповів екстрасенс і таролог Олександр Кинжинов, передає Телепрограма.

За його словами, артистка в ситуації, що склалася, вважає себе абсолютно правою, хоча і тиснула на дочку.

Любов Успенська

Більш того, як розповідає Кинжинов, "Люба завжди права" – це стабільна для королеви шансону позиція, яка простежується у багатьох її діях.

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"Щось на зразок тиранії з боку Успенської по відношенню до дочки дійсно мало місце бути", – затверджує екстрасенс.

Таролог також додав, що складнощі, які періодично виникають у відносинах виконавиці зі своєю спадкоємицею Тетяною Плаксіної, не скасовують існування між ними великої любові.

Кинжинов не сумнівається, що саме це почуття допоможе родичкам налагодити контакт і вирішити питання. Але поки не варто чекати потепління у відносинах між Любов'ю Успенської і Тетяною Плаксіної, оскільки скандал ЗМІ не забудуть ще довгий час.

Любов Успенська, Тетяна Плаксіна

Раніше ми розповідали про те, що донька Любові Успенської заявила, що її нібито насильно відправили на лікування в Іспанію і Таїланд, де в неї відібрали мобільні телефони і вона не могла нікому подзвонити.

«Я була абсолютно чиста. А ще до цього помістили в Сербії в психлікарню. Закололи заспокійливими ліками. У мене місячні зупинилися. Я була як овоч. Не могла з ліжка встати», — йшлося в анонсі програми, який був показаний на ростб.

У шоковому стані перебуває і сама Любов Успенська, яка відкинула всі звинувачення у знущанні над дочкою.

"Я шокована... Мене просто обливають брудом, а мою дочку виставляють посміховиськом і бомжихою! Ця дівчинка завжди була і є для мене людиною тонким і чутливим, талановитим... А на екрані я побачила... не свою дочку. Ніколи б не подумала, що вона може таке говорити", - обурюється королева шансону.

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