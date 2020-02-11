Британська співачка Адель відвідала афтепаті премії «Оскар»

Про це стало відомо з Інстаграма польської телеведучої Кінги Русин, яка сфотографувалася зі співачкою, пише Рoliteka.net. Дивно, що більше фотографій з вечірки з Адель не з'явилося в мережі. Схоже, журналісти і фотографи просто не впізнали оскароносну співачку, яка зкинула більше 30 кілограм.

На вечірці Адель з'явилася в обтягуючій леопардовій сукні від Ralph & Russo. Нова фігура дозволяє співачці надягати настільки відверті костюми. Дівчина зробила яскравий макіяж і зібрала волосся в зачіску. Не дивно, що журналісти не впізнали Адель. Адже вона виглядає як інша людина.

Кінга Русин зізналася, що сама не впізнала Адель. Вона випадково заговорила з нею на вечірці, почавши розмову про взуття.

«Ми говорили і сміялися — до тих пір, поки вона не назвала своє ім'я», - зазначила Русин.

В коментарях до посту взялися обговорювати нову зовнішність співачки. Одні захоплювалися силою волі артистки, а інші вважали, що вона втратила свою індивідуальність, тому що пішла на поводу у модної індустрії.

Зазначимо, що ЗМІ і раніше звертали увагу на екстремальну худобу співачки. В мережі з'являлися фото схудлої зірки. Але одна справа бачити артистку на фото, і інша – впізнати Адель наживо.

Як відомо, причиною екстремального схуднення співачки стало важке розлучення, строга дієта і новий спосіб життя. Як розповідала сама співачка, вона істотно скоротила кількість цукру в своєму раціоні і скоротила кількість споживаних калорій.

Адель рідко балує шанувальників новими знімками в своєму Instagram. Останнє фото артистка опублікувала у грудні минулого року. На ньому вона позує з Дідом Морозом і Гринчем.

Нагадаємо, що змарніла Адель вразила новою зовнішністю, фото потрапили в мережу: "ніби інша людина".

Як повідомляла Politeka, Адель різко схудла і змінилася до невпізнання, фото вражають: такою її ще не бачили.

Також Politeka писала, що новий коханий Адель виявився одруженим: гримить скандал.