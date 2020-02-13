Як виглядають і чим займаються діти таких зірок, як Олександра Дедюшка, Сергія Бодрова, Віктора Цоя та інших хвилює всіх фанатів

Давайте дізнаємося про чад знаменитостей більше.

Актор Олександр Дедюшко разом з дружиною і сином загинув у 2007 році в результаті автокатастрофи.

Від першого шлюбу у чоловіка залишилася дочка Ксенія Дедюшко. Дівчині зараз 29 років, пише OBOZREVATEL. Ксенія дуже любила свого тата і навіть зараз важко переживає цю втрату. Вона красива і схожа на батька.

Ксенія працює в газовій сфері і успішно розвиває свою кар'єру. Про особисте життя дочки актора нічого невідомо.

Діти бодібілдера і шоумена Володимира Турчинського (Динаміт) важко переживали смерть батька. На даний момент дружина Володимира не тільки активно займається саморозвитком, але і знаходить час для головної мети-виховання дочки.

19-річна донька померлої знаменитості закінчила школу з відзнакою, а пізніше стала моделлю і полетіла в Китай. За словами красуні впоратися з новиною про втрату їй допомогла саме робота.

32-річний син Турчинського від першого шлюбу пішов по стопах батька. Чоловік став чемпіоном Москви з армрестлінгу, а зараз працює кінологом.

Актор і режисер Сергій Бодров-молодший зник 18 років тому на Кавказі.

У зірки залишилися дочка і син, які не ведуть публічний спосіб життя. Дочка Ольга навчається в театральному інституті. Вона часто публікує фото в Instagram.

Син Бодрова, Олександр, навчається у старших класах, йому 17 років. Саша любить історію і думає вступати на історичний факультет.

Віктор Цой загинув в автокатастрофі у 1990 році. У артиста залишився син, Олександр. Зараз хлопцеві 34 роки. Довгі роки він вів непублічне життя, однак з віком почав брати участь у проектах, пов'язаних із творчістю батька.

У 2017 році Олександр зі своїм сольним проектом "Ронін" представив пісню "Шепот" і записав міні-альбом. Відомо, що хлопець взяв псевдонім Молчанов, щоб не бути в тіні свого батька.

У 2007 році співак Мурат Насиров покінчив з собою. У чоловіка залишилися дружина і двоє дітей. Зараз спадкоємці виросли. Дочці артиста Лії - 23 роки , а синові Акіму — 19 років.

Довгий час близькі оберігали дітей співака від сторонніх очей. Але нещодавно стало відомо, що Аким обрав професію музиканта. Хлопець професійно грає на саксофоні. А Лія обрала професію економіста.

При цьому у дівчини гарний голос, адже вона з дитинства займається вокалом, грає на фортепіано, освоює бас і акустичну гітару. Дочка Насирова мріє попрацювати над невиданими композиціями Мурата.

Нагадаємо, на аукціоні продали особисті речі Цоя: паспорт ціною в квартиру.

Як повідомляла Politeka, рідкісні знімки Боярського, Цоя та інших зірок потрапили в мережу.

Також Politeka писала, що учасник аварії, в якій загинув Цой, вперше розповів про смертельне ДТП.