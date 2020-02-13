Как выглядят и чем занимаются дети таких звезд, как Александра Дедюшко, Сергея Бодрова, Виктора Цоя и других волнует всех фанатов

Давайте узнаем о чадах знаменитостей больше.

Актер Александр Дедюшко вместе с женой и сыном погиб в 2007 году в результате автокатастрофы.

От первого брака у мужчины осталась дочь Ксения Дедюшко. Девушке сейчас 29 лет, пишет OBOZREVATEL. Ксения очень любила своего папу и даже сейчас тяжело переживает эту потерю. Она красивая и похожа на отца.

Ксения работает в газовой сфере и успешно развивает свою карьеру. О личной жизни дочери актера ничего неизвестно.

Дети бодибилдера и шоумена Владимира Турчинского (Динамит) тяжело переживали уход отца. На данный момент супруга Владимира не только активно занимается саморазвитием, но и находит время для главной цели-воспитания дочки.

19-летняя дочь умершей знаменитости окончила школу с отличием, а позже стала моделью и улетела в Китай. По словам красотки справиться с новостью о потере ей помогла именно работа.

32-летний сын Турчинского от первого брака пошел по стопам отца. Мужчина стал чемпионом Москвы по армрестлингу, а сейчас работает кинологом.

Актер и режиссер Сергей Бодров-младший пропал 18 лет назад на Кавказе.

У звезды остались дочь и сын, которые не ведут публичный образ жизни. Дочь Ольга учится в театральном институте. Она часто публикует фото в Инстаграм.

Сын Бодрова, Александр, учится в старших классах, ему 17 лет. Саша любит историю и думает поступать на исторический факультет.

Виктор Цой погиб в автокатастрофе в 1990 году. У артиста остался сын, Александр. Сейчас парню 34 года. Долгие годы он вел непубличную жизнь, однако с возрастом начал участвовать в проектах, связанных с творчеством отца.

В 2017 году Александр со своим сольным проектом "Ронин" представил песню "Шепот" и записал мини-альбом. Известно, что парень взял псевдоним Молчанов, чтобы не быть в тени своего отца.

В 2007 году певец Мурат Насыров покончил с собой. У мужчины остались жена и двое детей. Сейчас наследники выросли. Дочери артиста Лие - 23 года , а сыну Акиму — 19 лет.

Долгое время близкие оберегали детей певца от посторонних глаз. Но недавно стало известно, что Аким выбрал профессию музыканта. Парень профессионально играет на саксофоне. А Лия выбрала профессию экономиста.

При этом у девушки хороший голос, ведь она с детства занимается вокалом, играет на фортепиано, осваивает бас и акустическую гитару. Дочь Насырова мечтает поработать над неизданными композициями Мурата.

Напомним, на аукционе продали личные вещи Цоя: паспорт ценой в квартиру.

Как сообщала Politeka, редкие снимки Боярского, Цоя и других звезд угодили в сеть.

Также Politeka писала, что участник аварии, в которой погиб Цой, впервые рассказал о смертельном ДТП.