Спадкоємиця королеви шансону Тетяна Плаксіна налякала шанувальників неадекватною поведінкою

Відповідне відео дочка Любові Успенської опублікувала у своєму Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, після виїзду в Сполучені Штати Тетяна Плаксіна раптово заговорила про диявола.

«Я вас дуже сильно люблю, прям сильно. Але поки що не готова коментувати те, що відбувається в силу того, що воно ще не переварилось. І, можливо, диявол сам виконав своє знищення. Якщо диявол — це технології, то саме вражаюче, що саме через телефон ми знайдемо вихід один до одного», - заявила дочка королеви шансону Любові Успенської під час прямого ефіру в Instagram.

Підписників ошелешило подібне відеозвернення Тетяни Плаксіної. Деякі з них припустили, що вона записувала ролик під дією якихось препаратів.

Сама ж Тетяна раніше не приховувала залежність від заборонених препаратів, заявляючи, що на них її нібито "підсадила" рідна мати. Сама ж Любов Успенська звинувачувала в цьому чоловіка, бізнесмена Олександра Плаксіна, з яким давно не живе разом.

"Ось тепер свобода. Скоро і американські родичі закриють у лікарні", "В Америку, вона їхала з волоссям, а зараз знову побрита наголо. Чому? Може це старий запис?", "Вона реально хвора людина. Любу шкода, матері боляче на це дивитися", - пишуть користувачі в коментарях під публікацією.

Раніше ми розповідали про те, що донька Любові Успенської заявила, що її нібито насильно відправили на лікування в Іспанію і Таїланд, де в неї відібрали мобільні телефони і вона не могла нікому подзвонити.

«Я була абсолютно чиста. А ще до цього помістили в Сербії в психлікарню. Закололи заспокійливими ліками. У мене місячні зупинилися. Я була як овоч. Не могла з ліжка встати», — йшлося в анонсі програми, який був показаний на ростб.

У шоковому стані перебуває і сама Любов Успенська, яка відкинула всі звинувачення у знущанні над дочкою.

"Я шокована... Мене просто обливають брудом, а мою дочку виставляють посміховиськом і бомжихою! Ця дівчинка завжди була і є для мене людиною тонким і чутливим, талановитим... А на екрані я побачила... не свою дочку. Ніколи б не подумала, що вона може таке говорити", - обурюється королева шансону.

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