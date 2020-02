View this post on Instagram

Made with love…❤️ #романыроманы и песни мои, Все только о ней, о любви до зари! И манит, и манит... И снова кружит ураган... В главных ролях @kativarnava и @fkirkorov Режиссер @tarasgolubkov Хореограф-постановщик @denis_stulnikov Автор слов и музыки @pivovarovmusic Ссылка в шапке профиля. Наслаждайтесь! 💥 #POMAHЬI #романыроманы #РоманыиПесни