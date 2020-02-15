Артисти охоче ділилися в мережі особистими переживаннями з нагоди Дня святого Валентина і скористалися нагодою в черговий раз проявити свої щирі й палкі почуття до самих близьких

Politeka.net вирішила зібрати найбільш яскраві моменти з 14 лютого зі сторінок зірок, які, не приховуючи нічого, дарували тепло і любов.

Так, репер Потап, який в 2019-му році узаконив свої відносини з виконавицею Настею Каменських, лаконічно привітав її зі святом, написавши у себе в Instagram: "♥️HAPPY♥️VALENTINES♥️DAY". Але при цьому Потап виставив неймовірно зворушливе й дещо відверте фото, на якому він обіймає другу половинку, стоячи позаду.

Співачка Анна Сєдокова поділилася до непристойності жарким поцілунком зі своїм коханцем баскетболістом Янісом Тімма, який молодший за неї на 10 років.

"Через кілька хвилин, літак понесе мене в інше місто і в цей день ми з тобою @janis.timma будемо не разом, але цей ранок був нашим ❤️", - зворушливо підписала кадри артистка.

Ще одна виконавиця Аліна Гросу, яка в минулому році вийшла заміж за бізнесмена Олександра Комкова, вразила зізнанням в любові. Артистка з'явилася в досить спокусливому образі на знімку, яким супроводила палкі рядки.

"Так, мені говорили, що любити небезпечно..

Але я завжди вибираю йти на червоний❤️

Ти знаєш всі мої..всі мої гарячі точки...

Ну а я тебе завжди читаю між рядків.."

Недавно розведений ведучий Володимир Остапчук так само вирішив не пропускати День св. Валентина, незважаючи на скандали та звинувачення в зрадах від колишньої дружини. Зірка вирішив влаштувати конкурс і порадувати шанувальників призами.

"Love is ... коли романтичний вечір неможливий без #підбухівання

так, Так! День Святого Валентина і наш улюблений # не те, що друзі - коханці. Тому Остапчук приготував до Головного свята ❤️спеціальну коробочку 😘😉".

Співак Філіп Кіркоров збентежив відео з напівголими черницями в День св. Валентина.

"Made with love…❤️ #романиромани і пісні мої, Все тільки про неї, про любов до зорі! І манить і манить... І знову кружляє ураган...", - написав в Instagram артист.

Танцюрист Влад Яма розповів на відео "історію своєї любові" з Ліліаною Кудлай, на якій одружений майже п'ять років.

"Історія Кохання❤️ Скоро День Святого Валентина, а це чудовий привід показати нашу c @liliya_yama історію Кохання у виконанні @improv_live. Приблизно так у нас все і було!" - написав Влад в Instagram.

Нагадаємо, меню на День святого Валентина: що приготувати хлопцю або дівчині на 14 лютого

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