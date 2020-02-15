22-річний український виконавець MELOVIN, творчий шлях якого підтримує сам Андрій Данилко , зіткнувся з цькуванням у школі

Про це артист відверто зізнався в інтерв'ю ведучої Маші Ефронининой, запис якого оприлюднена на YouTube-каналі, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

Так, за словами співака, він завжди користувався популярністю у дівчат, що не подобалося його однокласника. Вони влаштували жорстоку цькування в 6 класі і тривало це аж до закінчення школи.

«Принижували, ображали і навіть плюнули в склянку з соком, крім того, мені потрібно було шукати свої речі з рюкзака, так як їх доставили і кидали по всьому класу», - згадує він.

MELOVIN згадав епізод із шкільного життя і якому розповів:

«Як - то , під кабінетом музики, де я грав для дівчаток на фортепіано, мене чекала місцева пацанська еліта. Мене били, теранули об асфальт. Кожен день я приходив додому і плакала. Мені було дуже важко у школі", - зізнався артист і додав, що ніколи не міг за себе постояти.

«Словесно - так, бійки я ніколи не ліз. Мені завжди здавалося і виховували мене так, що саме останнє і аморальна дія, що можна зробити з людиною, підняти руку", - розповів MELOVIN.

Раніше співак зізнався, що любить скандалити.

"Я взагалі люблю скандалити. Люблю дивитися, слухати, створювати. Цікава реакція людей. Мені здається, що повна фірма – коли негативної інформації ти можеш зробити для себе позитивну".

"Наприклад, я люблю так розслаблятися: приходжу додому, вмикаю Youtube і вводжу «злі бабки». Дивлюся і розумію – як добре, що у мене не так в житті", - заявив співак.

Нагадаємо, фаворит Данилко збентежив українців визнанням: "закриваюся в кімнаті і реву"

Як повідомляла Politeka, Данилко разом з мамою Сердючки приголомшили новим фото: «Стоять, як засватані…»

Також Politeka писала про те, що мама Вєрки Сердючки влаштувала переполох в Європі, відео підірвало мережа: «Дурепа»