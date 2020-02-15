Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями

Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала серію нових фото, пише Politeka.

Нещодавно знаменитість похвалилася довгоочікуваним відпочинком в Абу-Дабі, куди вирушила фактично відразу після сніжної Буковеля.

Після артистка здивувала знімком, заявивши тим самим, що повернулася додому, в Київ з сонячних Еміратів. По завершенню відпочинку телеведуча встигла знятися в незвичайній і стильній фотосесії, а також засвітитися в компанії інших знаменитостей.

Сьогодні зіркою, з якою зустрілася Леся за смачною вечерею, стала відома співачка Анна Корсун. Новоспечена артистка виступає під псевдонином maruv.

«Happy Birthday @maruvofficial !!! Моя добра, світла падружанька в латексі😂👯‍♀️💓

P. S. Після цирку Дю Солей відразу до тебе! Чекай, я буду в спортивках з начосом😆❤️Люблю вас з Сашею і Ізольдою🎁», – наголосила Леся під новим постом в Instagram. Шанувальники залишили безліч коментарів разом із зіркою.

Також у п'ятницю ведуча представила пикатное фото, з'явившись перед шанувальниками в одному комбінезоні, ледь прикривав її гідність. Однак, щоб підігріти інтригу, Леся вирішила доповнити кадр іншим чином, для порівняння.

На наступному фото, опублікованому в понеділок, зірка показала себе у звичайному образі, без макіяжу і купою пакетів в руці, а щоб приклад двох нарядів був більш показовим, Никитюк показала колаж зі знімків в Instagram кілька годин тому.

Нагадаємо, Никитюк без штанів потрясла своїм головним достоїнством на камеру.

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