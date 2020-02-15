Відома українська співачка MARUV показала на весь інтернет, кого любить більше всього на землі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, співачка позує у концертному вбранні, в якому нещодавно виступала, а також в ланцюжки на шиї. При цьому на руках вона тримає свою улюблену собачку.
Проте її прихильники були позбавлені можливості що-небудь сказати – кадр MARUV розмістила у себе в Сторіс.
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Як повідомлялося раніше, нещодавно відома українська співачка MARUV, яка любить хвалитися відвертими танцями і дивувати незвичайним стилем, поділилася з шанувальниками новими кадрами. На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кілька кадрів, заінтригувавши того шанувальників.
В Instagram зірки можна знайти безліч пікантних знімків – відвертих, яскравих і різних. Артистка досить часто ділитися різними жаркими моментами зі свого життя.Цей раз не став винятком.
Після завершення відпочинку в Дубаї артистка взялася за роботу, про що активно сповіщає в розділі Сторі в Instagram. Однак це не заважає співачці ділитися архівними знімками, зробленими під час недавнього відпустки.
цього разу зірка показала фігуру в чорному купальнику з тонкими зав'язками на талії.
Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.
Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії.
Також politeka повідомляла, що MARUV без одягу знялася у незвичному вигляді та потрясла мережа