Скандальна балерина Анастасія Волочкова продовжує всіляко привертати увагу до своєї персони на сторінці в соціальній мережі Instagram

Незважаючи на те, що користувачі мережі активно обговорюють будь хвастощі зірки, її саму це не зупиняє, , пише Politeka.net.

Сама вона кілька днів тому отримала безліч критики з боку користувачів мережі, похвалившись своїм новим образом.

Здавалося б, фолловери зірки вже повинні були звикнути до її недоречним, а іноді і зовсім – зухвалих витівок, однак жінка систематично продовжує дивувати всіх. При чому, частіше всього, «сюрпризи» досить неприємні.

Цей раз не став винятком – у своєму профілі в Instagram знаменитість вирішила виставити знімки на яких видно, як вона насолоджується відпочинком у СПА-готелі. Примітним фактом є те, що в приміщенні зірка чомусь дуже тепло одягнена - в зимові вовняні чоботи і улюблену хутряну шубу, під якою красувалося коротке плаття з золотистими вставками.

Бажаючи уникнути критики у свою адресу, зірка завбачливо приховала коментарі, які, до речі, іноді відкриває, щоб недоброзичливці знову підняли популярність скандальної зманенитости.

Варто відзначити, хоча зірка дотримується правил здорового харчування, як сама раніше розповіла, це мало допомагає її зовнішнього вигляду:

«Я фанат свіжої зеленої їжі і натуральних продуктів! В мою продуктовий кошик входять овочі і багато зелені: Айсберг, Романо, Селера, цибуля Порей, базилік. Обов'язково білки, які я їм вигляді курячого філе, перепелиних і курячих яєц. Молочку я майже не вживаю, але пару шматочків благородного сиру, завжди присутні в моєму раціоні», – расскзаала Анастасія.

До речі, останні знімки зірки стали тому подтвержеднием - артистка виглядала втомленою і зовсім не такий, як без макіяжу, яким часто хвалиться.

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