Знаменита українська співачка Анна Седокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників природним виглядом

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.

Цього разу артистка вирішила вбити невеликими роликами в розділі Сторі, блиснувши майбутньої новою зачіскою. Перед дзеркалом зірка з'явилася в звичайному спортивному вбранні. Також видно, що стиліст працює над волоссям артистки, яка сама записувала відео в цей момент і розмірковувала на тему схуднення перед давнім знайомим.

До речі, зірка знає, як правильно доглядати за пишними локонами, і ніякі перефарбування і термоукладки не псують зачіску поп-діви. Ще Ганна часто змінює образи, дивуючи фанатів, і постійно використовує для цього перуки. Але і про своє волосся не забуває – і ці експерименти ніколи не залишаються непоміченими.

До цього Анна вирішила показати досить скромний кадр, представивши його на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позує на пляжі сидячи біля пальм в білій бавовняній пляжної накидці. В пості до знімка ж зірка розповіла про запуск нового російського шоу "Жіночий стендап".

«Як важко іноді говорити про свої проблеми, розповідати про те, що хотілося б приховати. Але я думаю, що ми не повинні мовчати, тому що чужий досвід може допомогти комусь впоратися з важкою ситуацією.

Коли знаєш, що ти не одна, пережити деякі речі стає набагато простіше! Жінка має повне право на те, щоб розповісти всім про те, що її турбує. Причому розповісти про це з високо піднятою головою і навіть жорстким гумором!

Я зараз кажу про дівчат, котрі стали учасницями нового шоу "Жіночий Стендап" на ТНТ. Як же тонко і точно вони описують свої історії! Я послухала пару стендапів і знаєте, що зрозуміла? Що навіть сама жорстка проблема стає набагато дрібніше, якщо її обговорити з усіма і над нею посміятися, тобто поглянути з іншого боку на речі. І про секс, і про роботу, і про виховання дітей. Ти переносиш це на своє життя або життя подруг і... просто посміхаєшся! І думаєш: чорт, а не все так погано у мене!

загалом, це реальна терапія для жінок, це крутий жанр, я вважаю це дуже корисний для всіх нас, дівчатка, проект!», – розповіла Ганна під новим кадром.

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.

Також Politeka писала, що Седокова вразила шанувальників «найкращим» образом