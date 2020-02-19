Популярна українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва продовжує приємно дивувати шанувальників новими фото і відео, які викладає на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Як відомо, Даша є активним користувачем мережі і часто показує шанувальникам безліч кадрів зі своїх фотосесій.

Пікантні і часто досить відверті знімки викликають хвилю емоцій з боку фанатів, зірка отримує безліч коментарів на свою адресу, пише Politeka.

Цього разу на сторінці зірки, а також партнерів заходу з'явилася інформація про те, що вже завтра українська співачка стане зірковою гостею пікантного шоу. Для виступу співачка готує спеціальний номер з режисерами шоу "Рояль".

Так, на спеціально поданій кадрі Даша позувала в новому, відвертому образі. Стрункі ноги відразу ж привертають увагу до себе. Волосся зірки акуратно укладене. Тугий корсет підкреслює витончені форми співачки, а рукав на одне плече надає образу якоїсь родзинки. Зазначимо, що корсет також доповнює клочек тканини, що частково приховує нижня білизна Даші.

"Я велика шанувальниця вінтажній естетики вже багато років. Мені давно хотілося проявити себе в цьому напрямку, тому що сам стиль мені дуже близький. І, якщо у фотосесіях я знайома з ним вже достатньо, то в рамках шоу для мене це новий і цікавий крок . в легендарних кабаре Парижа і Нью-Йорка, на жаль, я ще не встигла побувати, тому участь у вар'єте "Рояль" для мене особливо відповідальна! ", - прокоментувала свою участь Даша раніше.

Раніше Астаф'єва дозволила користувачам мережі задавати питання і відповідала на найцікавіші з них. Наприклад, Даша показала кілька своїх найкращих кадрів без білизни, продемонструвала маленьку частину з зйомок у яких не так давно брала участь і навіть встигла пожартувати над цікавими користувачами мережі.

Також Даша розповіла про комплекси, від яких раніше страждала і пояснила, що для неї означає «краса». При цьому не забула співачка відповісти, що вважає неповажних той факт, що хтось обговорює чужі долі.

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