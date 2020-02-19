Популярная украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева продолжает приятно удивлять поклонников новыми фото и видео, которые выкладывает на своей странице в социальной сети Инстаграм

Как известно, Даша является активным пользователем сети и часто показывает поклонникам множество кадров со своих фотосессий.

Пикантные и часто довольно откровенные снимки вызывают волну эмоций со стороны фанатов, звезда получает множество комментариев в свой адрес, пишет Politeka.

В этот раз на странице звезды, а также партнеров мероприятия появилась информация о том, что уже завтра украинская певица станет звездной гостьей пикантного шоу. Для выступления певица готовит специальный номер с режиссерами шоу "Рояль".

Так, на специально представленном кадре Даша позировала в новом, дерзком образе. Стройные ноги сразу же привлекают внимание к себе. Волосы звезды аккуратно уложены. Тугой корсет подчеркивает изящные формы певицы, а рукав на одно плечо придает образу некой изюминки. Отметим, что корсет также дополняет клочек ткани, частично скрывающий нижнее белье Даши.

"Я большая поклонница винтажной эстетики уже много лет. Мне давно хотелось проявить себя в этом направлении, потому что сам стиль мне очень близок. И, если в фотосессиях я знакома с ним уже достаточно, то в рамках шоу для меня это новый и интересный шаг . в легендарных кабаре Парижа и Нью-Йорка, к сожалению, я еще не успела побывать, поэтому участие в варьете "Рояль" для меня особенно ответственное! ", - прокомментировала свое участие Даша ранее.

Ранее Астафьева разрешила пользователям сети задавать вопросы и отвечала на самые интересные из них. К примеру, Даша показала несколько своих лучших кадров без белья, продемонстрировала маленькую часть из съемок, в которых не так давно участвовала и даже успела подшутить над любопытными пользователями сети.

Также Даша рассказала о комплексах, от которых ранее страдала и объяснила, что для нее означает «красота». При этом не забыла певица ответить, что считает неуважительным тот факт, что кто-то обсуждает чужие судьбы.

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