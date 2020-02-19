Дружина Девіда Аксельрода Олена Мозгова поділилася результатами аналізу на плагіат пісні

Мозкова опублікувала нове повідомлення в соціальних мережах. Вона зазначила, що людину не знає, які зробила повний аналіз по плагіату. Олена також попросила музикантів, відомих фахівців, щоб вони також оцінили результати. Про це пише Politeka з посиланням на дружину Аксельрода в соціальних мережах.

"Давайте закриємо тему плагіату. У цьому посиланню людина, якого ми взагалі не знаємо і не просили зробити повний аналіз і свій підсумок. Щоб було ще більш експертно й авторитетно, прошу наших відомих музикантів, яких я відзначу в цьому пості, також дати в коментарях свою оцінку, є плагіат. І з нашого боку це буде останній пост на цю тему", - написала Мозгова.

Музикант Сергій Круценко також у коментарях зазначив, що пісні зовсім різні у артистів. Це можна помітити, адже всі відрізняється відразу з першої ноти.

"Не про що говорити. Про плагіат кажуть люди не мають елементарного музичного розуміння того, про що вони говорять. В силу невміння розрізняти музику по нотах. Соррі, але навіть не з 3-їй ноти починається повне відміну, а з 1-ой же. У Девіда мелодія починається з ноти ре, а у "Чикаго" - з до. У тій же тональності. І у "Чикаго" далі йде висхідний хід, а у Девіда спадний. Тобто мелодії абсолютно різні. Ритм схожий, гармонія. Але це не вважається плагіатом", - написав музикант.

Раніше ми повідомляли, що David Axelrod потрапив у скандал через боргу. Він поміняв прізвище два роки тому.

Співак вперше під ім'ям Аксельрод виступив на шоу Голос країни у минулому році. Тоді артист Володимир Ткаченко зізнався, що взяв прізвище діда.

Пізніше з'ясувалося, що це не просто сценічний псевдонім. Ткаченко змінив прізвище на Аксельрод в паспорті та інших документах.

За день до другого півфіналу Нацвідбору колишня піар-директор співака Анжеліка Буркіна розповіла про те, що зміна прізвище – це не спроста. Більш того, вона навіть назвала артиста брехуном і аферистом.

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