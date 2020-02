View this post on Instagram

Этого не ожидали от меня даже близкие. Некоторые даже обиделись 🤪 , но у меня впервые в жизни настоящая моя #Челка !!!!! Как ее правильно уложить и подстричь в этом видео от @rudishin_mykhailo . Все происходит в салоне у @astiselfmade ❤️ Если это видео наберёт 10.000 сердечек в комментах 👇🏼❤️ , то я выложу сегодня фото с результатом!