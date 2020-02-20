Даша показала, як доглядає за собою у вільний від роботи час

Популярна українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва продовжує приємно дивувати шанувальників новими фото і відео, які викладає на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Як відомо, Даша є активним користувачем мережі і часто показує шанувальникам безліч кадрів зі своїх фотосесій.

Пікантні і часто досить відверті знімки викликають хвилю емоцій з боку фанатів, зірка отримує безліч коментарів на свою адресу, пише Politeka.

Щоб підтримувати себе в ідеальній формі, зірка не тільки часто відвідує косметолога, але ще й дбає про свою шкірі сама. В цей раз в розділі Сторі зірка показала ,як доглядає за шкірою голови, а також за волоссям. При цьому Даша виглядає дуже привабливо і яскраво.

«Протягом багатьох років стандарт став для мене звичкою: очищення, зволоження і догляд. Людині, яка цілодобово має макіяж важливо, щоб домашній догляд був дієвим і якісним.

У мене хороший домашній догляд. Після тривалого стилю з коротким волоссям цього вистачає. Вибираю шампуні і маски для щоденного використання. Я переконана, що будь-який догляд за волоссям і шкірою починається зсередини», – зазначала раніше у своєму інтерв'ю Даша.

Також на сторінці зірки, а також партнерів заходу з'явилася інформація про те, що вже завтра українська співачка стане зірковою гостею пікантного шоу. Для виступу співачка готує спеціальний номер з режисерами шоу "Рояль".

На спеціально поданій кадрі Даша позувала в новому, відвертому образі. Стрункі ноги відразу ж привертають увагу до себе. Волосся зірки акуратно укладене. Тугий корсет підкреслює витончені форми співачки, а рукав на одне плече надає образу якоїсь родзинки. Зазначимо, що корсет також доповнює клочек тканини, що частково приховує нижня білизна Даші.

"Я велика шанувальниця вінтажній естетики вже багато років. Мені давно хотілося проявити себе в цьому напрямку, тому що сам стиль мені дуже близький. І, якщо у фотосесіях я знайома з ним вже достатньо, то в рамках шоу для мене це новий і цікавий крок. В легендарних кабаре Парижа і Нью-Йорка, на жаль, я ще не встигла побувати, тому участь у вар'єте "Рояль" для мене особливо відповідальна", - прокоментувала свою участь Даша раніше.

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