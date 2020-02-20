Відома українська співачка Світлана Лобода, яка будує кар'єру і живе в Росії, показала кадр з нових зйомок

На фото лобода сидить в наручниках у світлому одязі з розпущеним волоссям. Поряд з нею стоїть невідома дівчина в німецькій формі і показує фотографію Тілля Ліндеманна. Світлана відвернула голову, ніби не збирається відповідати на запитання. На тлі можна побачити різну стару атрибутику. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити майже 100 тисяч лайків за годину. Вони також написали кілька коментарів:

"а далі було , цікаве німецьке кіно", "А ви міцний горішок, не розкололися", "Відчуття після перегляду "Обережно, Собчак"", "Ну, нарешті . Було б дивно якщо б після такого кліпу була тиша", "Я заплуталася. Що тут відбувається?", "Скільки він Лободі заплатив,щоб вона його рекламувала?", "Це просто топ!!! Інтерв'ю було круте!!!", "А, ви, міцний горішок!!вас важко розкусити..... не треба мене кусати", "Коли всі питають про той самий кліп".

Раніше ми повідомляли, що відомий український продюсер і кліпмейкер Алан Бадоєв показав закулісний відео премії «МузТВ» 2017 року.

А відео співачка Світлана Лобода і співак Макс Барських, якого продюсує Бадоєв, йдуть на головну сцену. Лобода виспівує, а Барських кривляє її.

«І все ж, на мій погляд, сама мила пара))) Один поцілунок зібрав понад 30 мільйонів переглядів на YouTube #несовместимоесовместимо. Чекаєте дует?», - написав Бадоєв.

Як відомо, в 2017 році Барських і Лобода виступили зі спільним номером на концерті. Лобода заспівала пісню «Твої очі», а Барських – пісню «Тумани».

Нагадаємо, Лобода налякала першими кадрами з зухвалого кліп

А ще Politeka писала, що Лобода в новому образі налякала зовнішнім виглядом, фото

Також Politeka повідомляла, що Лобода у відвертій позі налякала шанувальників зухвалою витівкою на опублікованих кадрах



