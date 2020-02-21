Український співак Віктор Павлик зібрався одружуватися на своїй концертній директорці, яка "за сумісництвом" є його нареченою

Молода наречена зірки сцени минулих років розповіла, який Віктор Павлік у ліжку. Так Катерина Репяхова розповіла «Зірковому шляху», що вони з коханим полюбляють експериментувати та навідуються до магазину для дорослих, що ж стосується темпераменту вікового коханого, то тут Катерина зазначає:

«Він у сексі не монстр... Ні, він цілком спокійний і так було завжди. Якщо мова йде про якийсь сексуальний потяг, що він когось побачить і захоче десь "всмажити" за рогом, то це точно не про нього», – відверто зізналася дівчина.

Окрім того, наречена Павліка розповіла і про свої сміливі «дорослі» фантазії:

«Одного разу я йому надіслала еротичне фото і мені потім наснилося, що мій телефон взламали, а ця світлина розповсюдилася на телебаченні».

Окрім того, молода красуня розповіла трохи і про майбутнє весілля пари. Воно відбудеться у місті Дніпро, буде близько 80 осіб, лише наймолодшого сина Віктора на святі навряд чи можна буде там побачити:

«Мені здається, це знущання. Я б не пішла на весілля до свого батька з новою дружиною», - каже Катерина.

Також молода спокусниця сказала, що її наречений навряд чи проживе 100 років і про те, що вона має гарно виглядати:

«…він же не проживе 100 років, щоб мені було 70. Просто виходить якраз, що коли його життя підійде до кінця, я вже теж буду 50-річною. У мене є стимул мати гарний вигляд», - підсумувала у інтерв’ю Катерина.

Нагадаємо, раніше на нових опублікованих кадрах зі сторіз, Катерина роздягнена, ймовірно, в рушнику, вимазує своє тіло якоюсь незрозумілою білою повітряною «субстанцією»:

«Такий собі лосьон для тіла)))», - підписала кадри Катерина. Ймовірно, дівчина придбала якийсь доглядовий засіб, але розчарувалася в його якості.

А раніше, в ефірі телепередачі «Світське життя» Віктор Павлік сказав:

"Ще незрозуміло коли, чи то в травні, чи в червні. Десь Катя там на зірках ворожить і розраховує. Вона дуже хоче весілля", - каже співак.

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