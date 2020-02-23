27-річна українська співачка Анна Корсун, відома як MARUV, здивувала кадрами, мімімішність яких зашкалює

Як передає Politeka.net, артистка поділилася в "сторіз" у своєму Instagram кадрами з чотирилапими улюбленцями. MARUV постала в прозорому вбранні й без штанів, посвітивши розкішними формами. Вона позувала на дивані, де зверху на неї ліг один з песиків. При цьому її французький бульдог на прізвисько Ізольда, яким співачка раніше хвалилася в мережі, бігав й стрибав поруч, ревнуючи господиню до іншої тварині.

Однак, любові співачки вистачило на всіх: вона обняла бульдога, що застрибнув на диван, й кілька разів поцілувала його в ніс. Очевидно, що артистка ловить кайф, "спілкуючись" з собаками, хоча останні теж залишилися цілком задоволені такою увагою.

Раніше ми повідомляли, MARUV приголомшила кадрами з концерту: традиційно, відвертий наряд співачки розбурхав фанатів. Дівчина любить епатувати публіку обтягуючими костюмами з прозорими вставками й без краплі сорому виблискуючи пружними принадами.

Вона з'явилася в чорному мереживному корсеті і темних спортивних штанах, доповнивши образ звичними супервисокими підборами. Але не єдиним нарядом Анна підкорює фанатів: її виступи завжди балансують на межі пристойності. Артистка поставила перед собою на коліна одну з дівчат з підтанцьовки і забавно позувала знизу, дозволяючи їй себе погладити.

Також ми розповідали, MARUV похвалилася гардеробною. До цього, по всій видимості, такої "комірчини" у неї не було. І, правда, треба ж десь зберігати всі її яскраві вбрання. Співачка зізналася, що гардеробна була мрією, яка, нарешті, збулася.

"Hello Bitches. Днями збулася одна з моїх мрій, у мене з'явився гардероб!!!! Він маленький, але відважний і звичайно речей, особливо костюмів, у мене дуже багато і це все багатство дуже компактно умістили і організували для мене", - повідомила вона в соцмережі.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.

Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії.