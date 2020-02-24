Переможниця "Танців з зірками 2019", актриса Ксенія Мішина звернулася до чоловіків

Красуня опублікувала гарне фото в Instagram і підкріпила його зверненням до чоловічої статі, пише Politeka.net.

Ксенія з'явилася в чорній блузі з зав'язочками на шиї. Верх трохи просвічував, даючи заглянути під нього.

Також для фото Ксенія вибрала чорні джинси, які обтягнули її стегна і виділили талію. Джинси були дуже вузькими, але це тільки на руку красуні, адже постать у неї ідеальна.

Крім того, на Ксенії були чорні лакові туфлі на шпильці. Це надавало образу артистки стилю і ще більше сексуальності.

Мішина поклала руку на талію. Обличчя зірки осяяла широка посмішка. Макіяж з акцентом на очі і неяскрава помада - усе це доповнило красивий образ.

"Чоловіки! Що важливо в жінці?", - запитала Ксенія в пості.

За дев'ять годин публікація зібрала понад 20 тисяч лайків та багато коментарів.

"Талант,як завоювати чоловіка.", "Вуса (їх відсутність)", "А що важливо в мущінє???)", "Добре серце яке йде вірним шляхом", "Серце...", "Вірність, впевненість в своїй людині, повага один до одного", "Душа. Зараз дуже багато людей без душі, на жаль", "Важливо бути потрібним і улюбленим цій жінці. Важливо що б хотілося робити все для неї. Бути другом в першу чергу", "Доброта, серце, турбота і вона сама", "В зрештою, щоб було про що поговорити", "Та жопа їм потрібна і все🤣", "Зовнішність+душа. При чому це все в одному ступені. Одне без іншого не буде мати сенсу", "Міцний тил... Це найголовніше... чоловік повинен мати впевненість... навіть є висловлювання з цього приводу... правда не пам'ятаю хто сказав... "Це мій чоловік, і що б мені про нього не говорили, я буду тихенько стояти за його спиною і мовчки подавати йому патрони..." 😉", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ксенія Мішина позувала у шкіряній короткій спідниці з прозорим шлейфом, блузі з рукавами-ліхтариками. Завершила її образ сумочка. Спідниця була з поясом, який виділив тонку талію зірки.

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