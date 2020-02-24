Американська актриса Хейден Панеттьєрі показала кілька знімків зі своєю п'ятирічною дочкою Каєй Євдокією

Кадри вона опублікувала в соцмережі Twitter.

На одному з фото дівчинка сидить відображена крупним планом. Незважаючи на те, що личко дівчинки розмальоване під тигрицю, видно, що Кая – вилита мама.

На другому знімку дівчинка танцює зі своїм татом - українським боксером Володимиром Кличком. "Найкращий батько в світі", - підписала це фото Хейден.

Зазначимо, цей знімок особливо розчулив фанатів артистки. У коментарях багато написали, що сподіваються на возз'єднання сім'ї.

«Ти повинна вийти за нього», «Я дуже сподіваюся, що у неї здорове та веселе дитинство. Молюся про те, що ви знову будете разом, щасливими і здоровими», «Він хороший хлопець», «Я сподіваюся, ви знову будете разом! Володимир Кличко - відмінний хлопець, ви були чудовою парою», «Найкраща пара», «Ви знову разом?» - пишуть в мережі.

Зазначимо, на таке питання Хейден не відповіла.

Раніше повідомлялося, що Володимир Кличко дізнався зі ЗМІ про жахливе побиття своєї колишньої нареченої. «Така поведінка її нового бойфренда Брайана Хикерсона він вважає неприпустимим і зараз шукає можливості провідати Хайден Панеттьєрі в Лос-Анджелесі», - розповів джерело.

Зазначалося, що Володимир Кличко розглядає спільну поїздку з донькою і категорично проти, щоб під час цієї зустрічі був присутній бойфренд актриси.

Хейден і Володимир Кличко зустрічалися з 2009 року. Їх заручини відбулися в 2013 році.

9 грудня 2014 року у них народилася дочка Кая Євдокія. Своє друге ім'я дівчинка отримала в честь бабусі братів Кличків.

У серпні 2018 року стало відомо, що пара розлучилася.

Нагадаємо, Кличко з донькою засікли в зоопарку під Києвом, кадри злили в мережу: «На вертольоті з охороною».

Як повідомляла Politeka, колишня наречена Кличка засвітилася на яхті без одягу: гарячі фото облетіли мережу.

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