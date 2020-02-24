Солістка групи «Час і Скло» Надя Дорофєєва продовжує дивувати яскравими і позитивними образами, показуючи знімки в Instagram

Цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кадри, на яких вона позує у звичному для себе пікантному вигляді, пише Politeka.

Надя позувала в компанії колег, з якими бере участь в "Лізі сміху" в цьому сезоні. Сама артистка в оточенні молодих хлопців виглядає дуже щасливою і задоволеною:

«Ох хлопці! Сезон @ligasmeha буде жесть!! Не пропусти! І щаслива вас познайомити зі своєю першою командою @lovikurazhh ! Молоді, драйвові, перспективні, талановиті 🖤», – коментує фото з молодими артистами Надя.

Ось що відповіли користувачі:

«Хто чекає новий сезон ліги сміху з такими очима 😍 ставте 👍», «Ліга Сміху чекала таку круту команду і дуже талановитого тренера❤️», «Це ж спойлер. Ні?», «Один краще іншого, молодці 😍», «Удачі Вам!! 😍❤️», «Клас дуже чекаємо 🔥😍», «як команда називається?)», «ви скрізь біля хлопців😂😂😂😂😂😂😂».

Не так давно артистка здивувала кадрами в тому самому новому іміджі, який, на думку багатьох шанувальників, перетворив зірку в міні-копію Біллі Айлиш. Деякі користувачі Instagram відзначили якусь схожість між артистками.

На новому відео Надя показала, як лежить у ліжку, після чого в халаті йде у ванну, а потім вона показала, як наносить крем на обличчя, одягається і фарбується. В кінці, як завжди, не обійшлося без чашечки кави латте. Цей напій є улюбленим у співачки.

"Всім гарного дня", - побажала знаменитість під публікацією. Шанувальники тут же прокоментували відео, помітивши не тільки звички Наді, але ще і кавовий напій.

Нагадаємо, Дорофєєва без штанів засвітила зайве прямо на сцені

А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва вразила красою разом з мамою

Також Politeka писала, що Дорофєєва влаштувала жаркий вечір без Дантеса