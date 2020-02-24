Відома українська співачка Ані Лорак вразила відвертими знімками зі зйомок нового кліпу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Скоро…», - коротко говориться в повідомленні.

На опублікованому знімку Лорак позує на колінах, в короткому топі і міні-сукню. При цьому рукою вона тримає камеру. Як можна помітити, зйомки ведуться біля моря.

Однак шанувальники Лорак були позбавлені можливості що-небудь сказати – кадр співачка викинула у себе в Сторіс.

Українська співачка Ані Лорак, яка давно живе і працює в Росії, часто ділиться з шанувальниками Instagram новими знімками. Артистка підкорює фанатів своїми образами, а також залучає інших користувачів, які знаходять у зовнішності співачки вади.

цього разу зірка вирішила показати невеликий промо-фото, зроблені спеціально до прем'єри нового кліпу. Ролик на пісню "Я б літала" для Лорак зробив, як і багато попередніх, відомий український кліпмейкер Алан Бадоєв. Саме відео повинно вийти зовсім скоро.

На представлених кадрах Кароліна позувала відразу в декількох білосніжних образах, проте всі вони світлі, що нагадують пляжні. Сама дія кліпу теж проходить в незвичайному місці, повністю оточеному світлом.

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