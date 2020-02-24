Известная украинская певица Ани Лорак поразила откровенными снимками со съемок нового клипа
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Скоро…», - коротко говорится в сообщении.
На опубликованном снимке Лорак позирует на коленках, в коротком топе и мини-платье. При этом рукой она держит камеру. Как можно заметить, съемки ведутся возле моря.
Однако поклонники Лорак были лишены возможности что-либо сказать – кадр певица выбросила у себя в Сторис.
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Украинская певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в России, часто делится с поклонниками Инстаграм новыми снимками. Артистка покоряет фанатов своими образами, а также привлекает других пользователей, которые находят во внешности певицы изъяны.
В этот раз звезда решила показать небольшое промо-фото, сделанные специально к премьере нового клипа. Ролик на песню "Я бы летала" для Лорак сделал, как и многие предыдущие, известный украинский клипмейкер Алан Бадоев. Само видео должно выйти совсем скоро.
На представленных кадрах Каролина позировала сразу в нескольких белоснежных образах, однако все они светлые, напоминающие пляжные. Само действие клипа тоже проходит в необычном месте, полностью окруженном светом.
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