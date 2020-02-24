Український співак Віктор Павлік має намір одружитися на своїй концертній директорці Катерині Репяховій. Дівчина активно готується до весілля і настирливо показує в мережі, яке "взаєморозуміння і любов" панують в їх з коханим житлі

Молода наречена зірки сцени 90-х показала в так званих сторіз, як її наречений співає, сидячи на ліжку. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram дівчини.

Катерина Репяхова показала коротке відео, де її коханий, який, до речі, розміняв вже шостий десяток, сидить на ліжку і співає пісню під гітару. Також на кадрах видно, як частково роздягнений артист рухається назустріч Катерині по вітальні, спальні або кухні. На Павлику були чорні штани і сланці, на підлозі лежав пакет з супермаркету і схоже, що співак з посмішкою на вустах щось ніс у руках.

Відзначимо, що можливості прокоментувати дане відео у шанувальників пари і Катерини зокрема не було, але раніше фолловери дівчини неодноразово відзначали, що пара вони з Віктором красива, незважаючи на велику різницю у віці. В мережі також чимало й таких користувачів, які відверто сміються над союзом дівчини і чоловіка в уже солідному у віці, мовляв, те ще видовище спостерігати даму, якій двадцять з хвостиком і старіючого артиста разом.

Нагадаємо, раніше Катерина Репяхова розповіла журналістам, що вони з коханим полюбляють експериментувати та навідуються до магазину для дорослих, що ж стосується темпераменту вікового коханого, то тут Катерина зазначає:

«Він у сексі не монстр... Ні, він цілком спокійний і так було завжди. Якщо мова йде про якийсь сексуальний потяг, що він когось побачить і захоче десь "всмажити" за рогом, то це точно не про нього», – відверто зізналася дівчина.

Окрім того, наречена Павліка розповіла і про свої сміливі «дорослі» фантазії:

«Одного разу я йому надіслала еротичне фото і мені потім наснилося, що мій телефон взламали, а ця світлина розповсюдилася на телебаченні».

Окрім того, молода красуня розповіла трохи і про майбутнє весілля пари. Воно відбудеться у місті Дніпро, буде близько 80 осіб, лише наймолодшого сина Віктора на святі навряд чи можна буде там побачити:

«Мені здається, це знущання. Я б не пішла на весілля до свого батька з новою дружиною», - каже Катерина.

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