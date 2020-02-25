Сніжана Бабкіна порадувала шанувальників відвертим знімком

Відповідне фото дружина популярного музиканта Сергія Бабкіна опублікувала у своєму Instagram, передає Politeka.net.

Зокрема, відома танцівниця Сніжана Бабкіна позує топлес у ванні, яка наповнена бірюзовою водою.

В руці вона тримає склянку з водою, а з одягу - тільки коротенькі шорти.

"Мої Мальдіви", - лаконічно підписала Сніжана Бабкіна відвертий знімок в Instagram.

Але такий зухвалий крок оцінили не всі шанувальники відомої танцівниці. Деякі підписники помітили, що матері трьох дітей не варто публікувати в соціальних мережах подібні відверті знімки.

Але були і такі, які вирішили підтримати Сніжану Бабкіну за такий хоробрий вчинок.

"Вибачте, але як-то вульгарненько для матусі трьох діток", "Так, блакитний колір, колір неба, води, і мій улюблений. Але, Снєж, навіщо такі фото? Похвалити за це треба? Чому крім Сергія це повинен хтось бачити, інші чоловіки повинні бачити? Не розумію", "Сніжана - ти розумничка! Абсолютно вільна і щаслива!", "Вульгарного абсолютно нічого. Все естетично і чудово,жіночно,ніжно", "Ви класна, кайфуєте, ось і поруч з вами всім кайфово", "Сніжана, я вами захоплююся і вашій фігурі особливо", "Класно! Нічого вульгарного не бачу", - пишуть вони у коментарях під публикацией.

Раніше ми розповідали про те, що Сніжана Бабкіна кардинально змінила імідж і вразила виглядом. Відповідними знімками зірка похвалилася на instagram-сторінці.

Сніжана Бабкіна вибрала каре і зважилася обрізати своє довге волосся. Допомогла актрисі змінити імідж стиліст Юлія Колбіна.

«Давай коротше у справі. Супер-майстер! Супер-Команда! Супер-настрій! Супер-Я! Дякую», – сказала дружина артиста під фото зі стилістом.

В коментарях шанувальники подружжя почали питати, навіщо вона це зробила, і не пов'язано її рішення з грудним вигодовуванням.

«Навіщо? Або у Вас теж сиплеться волоссячко?», — на що Сніжана зазначила, що цього разу її волосся не сипляться.

Нагадаємо, Бабкін став батьком в четвертий раз.

Як повідомляла Politeka, вагітна дружина Бабкіна розбурхала мережа відвертою фотосесією.

Також Politeka писала, що вагітна дружина Бабкіна показала, як колись вінчалась.