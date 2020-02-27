Маколей Калкін тріумфально повертається на великі екрани

Про це пише Politeka.net.

Повідомляється, що Маколей Калкін, пік популярності якого був в 90-их роках, отримав роль в серіалі "Американська історія жахів".

За офіційною інформацією, 39-річна зірка Голлівуду отримала велику роль у 10 сезону культового серіалу.

Тизер з анонсом акторського складу, де засвітився і Маколей Калкін, в своєму Instagram опублікував один з творців "Американської історії жахів" Райан Мерфі.

Крім цього, в 10 сезоні популярного серіалу зіграють Кеті Бейтс, Леслі Гроссман, Біллі Люрд, Сара Полсон, Еван Пітерс, Адіна Портер та інші.

Тематику 10 сезону, як і офіційну дату виходу, поки тримають в секреті. Швидше за все, прем'єра першої серії відбудеться у вересні 2020 року.

Варто відзначити, що участь в "Американської історії жахів" стане для Маколея Калкіна першим великим проектом за останні кілька років.

Після того, як актор вилікувався від героїнової залежності, він заснував свою рок-групу і вів кілька інтернет-проектів.

Раніше ми розповідали про те, що "Один вдома" повертається. Зокрема, було розкрито акторський склад картини "Один вдома", яку вирішили перезапустити в серпні цього року .

Актор Арчі Йейтс, який зіграв у фільмі "Кролик Джоджо" (2019 рік), виконає нового персонажа.

Також в картині візьмуть участь актори: Еллі Кемпер («дівич-Вечір у Вегасі») і Роб Делані («Дэдпул 2»), які повинні були грати батьків Єйтса, але потім було вирішено - вони знімуться в інших ролях.

Режисером ремейка стане Ден Мазер, а сценаристами - Майки Дей і Стрітер Зайдель.

Варто відзначити, що творці ремейка вирішили залишити Маколея Калкіна, що зіграв головну роль у культовій дилогії, за бортом.

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