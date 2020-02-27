Співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва здивувала стильними кадрами, похвалившись фігурою в боді з намистин

Даша є активним користувачем мережі і часто показує шанувальникам безліч кадрів зі своїх фотосесій. При цьому спокусливі кадри завжди викликають хвилю емоцій з боку фанатів, зірка отримує безліч коментарів на свою адресу, пише Politeka.

Впродовж дев'яти років Даша Астаф'єва залишалася солісткою музичного колективу «NikitA», а потім приступила до сольної кар'єри. Популярність артистка отримала саме за пікантних знімків, представлених в глянцевому виданні Playboy, на сторінках якого часто миготіли оголені образи Даші.

Крім того, Дарина вже встигла попрацювати телеведучою і спробувати свої сили в якості актриси. Незважаючи на щільний графік, про основний професії артистка ніколи не забуває і часто дає концерти, вражаючи новими образми.

Цього разу артистка виклала у розділі Сторі кадри, які зробили під час її виступу. Самі фото з'явилися на сторінці людини, яка зробила спокусливі фото. Костюм співачки складався з білосніжних намистин, зшитих у маленький боді, ледь прикриває її гідність.

Раніше Астаф'єва постала перед шанувальниками у незвичному образі. Дівчина позувала в сукні з глибоким декольте, яке складається з кульок чорного кольору. Образ вона доповнила прикрасами в тон, які складалися з таких же кульок, що і плаття.

Волосся Астаф'єва поклала в стилі "Великого Гетсбі" і вибрала вечірній макіяж з акцентом на очах. Очі зірка підкреслила чорною підводкою і тушшю, а на губи завдала ніжно-рожеву помаду.

На жаль шанувальники не зможуть залишити свої коментарі для Даші Астаф'євої, адже знімком зірка поділилася в своєму Instagram-Stories.

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