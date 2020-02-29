Переможниця "Танців з зірками 2019", актриса Ксенія Мішина постала в спокусливому образі

Чарівна красуня позувала з розпущеним волоссям, дивлячись кудись удалину, пише Politeka.net.

Актриса з'явилася у плащі бежевого відтінку, спустивши його з плечей. Під плащем було видно чорний топ з глибоким декольте. На руці зірки можна помітити резинку, яку вона, мабуть, зняла зі свого волосся.

Ксенія дивилася вдалину, відкривши губи. На її обличчі непримітний макіяж з легким акцентом на очі. Також виділялися її брови.

Українська знаменитість сиділа на стільці і виглядала дуже загадково.

У пості Ксенія розповіла, що любить мріяти, і коли її бажання збуваються. З дитинства її, як і багатьох інших, виховували зі словами: "Заробиш все сама". У результаті свідомість формується так: важко приймати щось з боку.

"Зараз я розумію, що твої мрії і бажання можуть приходити до тебе несподівано, здійснюватися кимось і безпричинно... головне зрозуміти, що ми в жодному разі цього ВАРТІ і з легкістю і вдячністю приймати!", - поділилася співачка.

За годину пост отримав понад 11 тисяч лайків та багато коментарів.

"знайшла Спонсора? Щастить...😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😍", "Нехай всі мрії збуваються ❤️✨✨💫", "Яка Ви красива 🤍🤍🤍🤍 п. с. Згодна з вами☺️ сама люблю помріяти, вірю що все збудеться 💫", "відмінний пост, коли звикла все сама, то і мрії сама намагаєшся... а треба трохи розслабитися і прийняти💖", "до того Ж мрії і бажання можуть приходити до тебе несподівано! А ще ми можемо мати все, що захочемо не пахая при цьому вдень і вночі-ось лише дійсні( свої)бажання не всі розуміють, а бажають того, що й інші!....", "Вчора подивилася серіал, не відпускай, так переживала за твою героїню, ти талантище, красуня і розумниця, моя улюблена актриса💋💋💋💋💋", "А моя мрія не збувається але я сподіваюся, що вона таки збудеться", "Що робите, якщо мрія не здійснюється ???", "Яка ви красива 💗", "Не відірвати очей 😍 Ви дуже мила", "Як казав Кузьма, мріяти не достатньо, треба працювати", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, переможницю «Танців з зірками» спустили зі сходів

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