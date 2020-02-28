Актриса Студії "Квартал 95" показала, як проводить свій типовий день - спосіб для демонстрації артистка обрала дуже відвертий і специфічний
Свою відмінну фізичну форму Катерина Нікітіна показала, побавившись на сходах у будинку, роздягаючись в душі, а також відкриваючи дверцята холодильника. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки "Жіночого кварталу".
Так Катерина похвалилася розтяжкою і "розставляла" свої стрункі ніжки практично всюди в будинку:
"Типовий день з життя гімнастки...", - підписала Катерина відео.
Коронавірус в українців, протест у столиці і паніка з курсом долара – головне за ніч
Білява бестія з "Кварталу 95" виставила напоказ пружне тіло в купальнику: "Казкове Балі"
Скандальна Волочкова не змогла приховати нареченого, з'явилося перше фото: схожий на Баскова
Мама Дана Балана вразила зовнішністю в обнімку з сином: просто копія Тіни Кароль
Багато її фолловерів похвалили коміка за гумористичне забарвлення короткого ролика, а чоловікам дуже сподобалися коротенькі чорні шорти на Нікітіній і така, що облягає її струнку фігуру і об'ємні груди маєчка:
"Вау!!!"
"Ну даєш!"
"Молодець"
"у мене все так само)))"
Раніше ми писали, що інша зірка "Жіночого кварталу" Марта Адамчук позувала з білим рушником на голові, відкривши рота. Дівчина доторкнулася пальцями до рушника, щоб додати фото ефектності.
Артистка дала насолодитися своєю натуральною красою, подивившись трохи чи не чорними очима в об'єктив. Користувачі мережі завалили її комплименатми.
Нагадаємо також, що Марта Адамчук позувала на дивані, при цьому перед нею стояв журнальний столик і ще два крісла.
Одне плече Адамчук оголила для фото і можна побачити, що артистка зовсім забула про білизну.
Нагадаємо, гаряча красуня з «Квартал 95» засвітила форми без ліфчика.
Також Politeka писала, що красуня з "Квартал 95" захопила виглядом в одному светрі: "Ангельська крихітка"