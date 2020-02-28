Актриса Студії "Квартал 95" показала, як проводить свій типовий день - спосіб для демонстрації артистка обрала дуже відвертий і специфічний

Свою відмінну фізичну форму Катерина Нікітіна показала, побавившись на сходах у будинку, роздягаючись в душі, а також відкриваючи дверцята холодильника. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки "Жіночого кварталу".

Так Катерина похвалилася розтяжкою і "розставляла" свої стрункі ніжки практично всюди в будинку:

"Типовий день з життя гімнастки...", - підписала Катерина відео.

Багато її фолловерів похвалили коміка за гумористичне забарвлення короткого ролика, а чоловікам дуже сподобалися коротенькі чорні шорти на Нікітіній і така, що облягає її струнку фігуру і об'ємні груди маєчка:

"Вау!!!"

"Ну даєш!"

"Молодець"

"у мене все так само)))"

Раніше ми писали, що інша зірка "Жіночого кварталу" Марта Адамчук позувала з білим рушником на голові, відкривши рота. Дівчина доторкнулася пальцями до рушника, щоб додати фото ефектності.

Артистка дала насолодитися своєю натуральною красою, подивившись трохи чи не чорними очима в об'єктив. Користувачі мережі завалили її комплименатми.

Нагадаємо також, що Марта Адамчук позувала на дивані, при цьому перед нею стояв журнальний столик і ще два крісла.

Одне плече Адамчук оголила для фото і можна побачити, що артистка зовсім забула про білизну.

Нагадаємо, гаряча красуня з «Квартал 95» засвітила форми без ліфчика.

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