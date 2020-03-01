Колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко показала тіло в одному міні-бікіні, а особа – без макіяжу

Екс-солістка групи Nikita відпочиває в Таїланді і дражнить фанатів жаркими знімками на тлі блакитного моря, пише Politeka.

Анастасія Кумейко в цей раз оголила п'яту точку під час засмаги. На новому фото вона засмагає в тіні на лежаку. Селфи, яке вона зробила, лежачи на животі, викликало ажіотаж у мережі.

Крім апетитних вигинів на фото, які прикривають лише мотузочки від купальника, красуня засвітила обличчя без макіяжу з незвичайною прикрасою. На задньому фоні видно неясний обрис пальм.

«Неділя 🌟 найкоротший день тижня, але такий довгоочікуваний», – підписала вона, незважаючи на те, що перебуває на відпочинку, і її дні всі, як одна довга неділя.

У мережі співачку почали питати, коли вона роздягнеться на фото і перестане дратувати фоловерів такими напівзаходами.

«Хороша п'ятниця», «Коли вже буде оголення, Насть?», «Гарна», «Нереальна краса😍😍😍👸👸», «Я на відпочинку , взагалі не знаю який день», «Середа коротше.», «Приголомшлива Нана😍👍🔥», «Бомба», – написали в мережі прихильники і шанувальники Насті Кумейко в коментарях.

Нагадаємо, що Кумейко поділилася кадром, на якому позує в прозорій блузці і трусиках. Анастасія сховала очі за сонцезахисними окулярами і прийняла позу, яка підкреслила її струнку підтягнуту фігуру. Пікантні місця на грудях вона прикрила своїми волоссям.

«Субота, в першу чергу, прекрасна тим, що можна відкласти всі справи на неділю. Всі, крім фото», – вона підписала знімок. В коментарях фанати засипали улюблену зірку компліментами.

«Прибрати нижню частину купальника і буде шедевр)», «Персик мій улюблений», «дуже шикарно - таке тіло плід довгих тренувань, фізичного та духовного розвитку)», «Чудовий вид!», – пишуть під публікацією.

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