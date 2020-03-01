Бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко показала тело в одном мини-бикини, а лицо – без макияжа

Экс-солистка группы Nikita отдыхает в Таиланде и дразнит фанатов жаркими снимками на фоне лазурного моря, пишет Politeka.

Анастасия Кумейко в этот раз оголила пятую точку во время загара. На новом фото она загорает в тени на лежаке. Селфи, которое она сделала, лежа на животе, вызвало ажиотаж в сети.

Кроме аппетитных изгибов на фото, которые прикрывают лишь веревочки от купальника, красотка засветила лицо без макияжа с необычным украшением. На заднем фоне видно неясное очертание пальм.

«Воскресенье 🌟 Самый короткий день недели, но такой долгожданный», – подписала она, несмотря на то, что находится на отдыхе, и ее дни все, как одно длинное воскресенье.

В сети певицу начали спрашивать, когда она совсем разденется на фото и перестанет дразнить фолловеров такими полумерами.

«Хорошая пятница», «Когда уже будет обнаженка, Насть?», «Красивая», «Нереальная красота😍😍😍👸👸», «Я на отдыхе , вообще не знаю какой день», «Среда короче.», «Потрясающая Нана😍👍🔥», «Бомба», – написали в сети поклонники и воздыхатели Насти Кумейко в комментариях.

Напомним, что Кумейко поделилась кадром, на котором позирует в прозрачной блузке и трусиках. Анастасия спрятала глаза за солнцезащитными очками и приняла позу, которая подчеркнула ее стройную подтянутую фигуру. Пикантные места на груди она прикрыла своими волосами.

«Суббота, в первую очередь, прекрасна тем, что можно отложить все дела на воскресенье. Все, кроме фото», – подписала она снимок. В комментариях фанаты засыпали любимую звезду комплиментами.

«Убрать нижнюю часть купальника и будет шедевр)», «Персик мой любимый», «очень шикарно - такое тело плод долгих тренировок, физического и духовного развития)», «Отличный вид!», – пишут под публикацией.

Напомним, горячая экс-Nikita потрясла сочными формами в одном лифчике.

А еще Politeka писала, что соблазнительная экс-Nikita раздвинула ноги и поигралась своим достоинством.

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