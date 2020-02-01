Популярная украинская исполнительница и экс-Nikita Анастасия Кумейко сверкнула роскошными формами в откровенном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на tikTok звезды.

Так, Кумейко позирует в черной рубашке, которую раскрывает под музыку. Как можно заметить, под ней у звезды абсолютно ничего нет – певица демонстрирует роскошные формы просто на камеру.

Однако поклонники Кумейко были безмолвны, хотя и активно лайкали видеоролик.

Как сообщалось ранее, украинская исполнительница Анастасия Кумейко, которая ранее пела в группе Nikita, а ныне выступает под сценическим псевдонимом DJ Nana, ошеломила необычным нарядом.

Девушка поделилась кадрами в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз). Настя предстала в белом платье-вышиванке с красным орнаментом. Волосы у нее уложены с косой и лентами в украинском стиле. Образ дополнил яркий макияж, особенно прекрасны дымчатые глаза, придающие некую загадочность. По всей видимости, в кадре запечатлена примерка и "подгонка" вышиванки. Рядом со знаменитостью находится молодой человек, который поправляет наряд и доводит все до совершенства.

"Magic process ✨" (с англ. "волшебный процесс"), - написала под видео Кумейко.

"Красивая ! Нашенская 😃 и руками так сделала...😆 только коня не останавливайте😃😃😃", - пишут в комментариях артистке.

Всего лишь за час ролик успел собрать более 2000 лайков.

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