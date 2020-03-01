Діти Алли Пугачової Ліза і Гарі вирішили зворушливо привітати маму з першим днем весни

Відповідний знімок з'явився на фан-сторінці Лізи Галкіної в Instagram, пише Рoliteka.net

Миле фото зроблено в домашній обстановці. На ньому видно, як 6-річні двійнята подарували квіти і листівку своєї зіркової мами.

«Всіх з першим днем весни! ❤️ «Весну дозволяю», - йдеться у підписі до фото.

Користувачі мережі не залишилися байдужими і почали залишати захоплені коментарі, зазначивши, що діти примадонни дуже виховані.

«Ці діти не перестають захоплювати! Скільки ж в них вкладається праці і виховання!», «Яка чудова матуся, дітки під стати мамі! Удачі всім💐», «Спеціально виховують вдячних дітей, весь час вчать вітати, дарувати подарунки. Потрібно вчитися у них», «Які Ви гарні, як приємно дивитися на Вас. Аллочка Борисівна, Ви дуже щаслива людина. Бережи Вас всіх Господь 👍», «Як - ніби граєте якийсь не закінчений спектакль!», «Аллино щастя», - пишуть шанувальники.

Відзначимо, що діти Галкіна і Пугачової з самого народження знаходяться на виду. Батьки дуже люблять ділитися їхніми досягненнями в соцмережах. Тим більше, що є чим ділитися – діти зіркової пари дуже талановиті. Вони люблять співати, танцювати, показувати імпровізовані вистави. У Лізи і Гаррі добре поставлена мова. Артистизму їм теж вистачає. Схоже, з дітей ростуть майбутні зірки.

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