Російська зірка Анна Семенович впевнена, що виглядає на 27 років

Як передає Politeka.net, про це вона написала у своєму особистому Instagram.

Як відомо, вчора телеведуча та співачка Анна Семенович відсвяткувала своє 40-річчя.

Зірка запевнила своїх шанувальників, що вік не має значення, і вирішила дати пораду всім жінкам, які переживають про зміни у зовнішності.

«Дівчатка, якщо хтось комплексує з приводу віку, забийте. Нам стільки, на скільки ми себе почуваємо. Я себе вже давно відчуваю на 27 і виглядаю на 27. І це не магія — це моє бажання!», - написала вона в Instagram.

Незважаючи на хейтеров і їдкі коментарі в соціальних мережах, Анна Семенович воліє думати про хороше і не зациклюється на критиці.

«Я люблю життя, я люблю свого чоловіка, я люблю свою роботу. Головний секрет моєї молодості — любов», — впевнено заявляє вона.

Користувачі в коментарях розділилися на два табори: хтось підтримав зірку і привітав її з поважним ювілеєм, а хтось закликав Анну Семенович спуститися з небес і подумати про сім'ю, а не про зовнішність.

"З днем народження вас! Що б всі ваші мрії збулися! Ми Вас любимо і цінуємо", "Кажуть що після 40 життя тільки починається!! Щастя Вам, любові та процвітання!", "40 років розквіт всіх творчих успіхів, а краса зовнішня і внутрішня залишається з тобою, будь такий на довгі роки", "Можна думати скільки завгодно! Але природу не обдуриш!", "Швидко народжувати! Часу в тебе немає!", "А мені через тиждень 40.. і я в шоці від цього... ніколи не думав, що доживу", "Вже 40, а сім'ї і дітей немає, ну ну...", - відзначилися під шанувальники публикацией.

Раніше ми розповідали про те, що Анна Семенович поділилася думками після перегляду фільму "Рокетмен". Стрічка їй сподобалася і після перегляду вона задумалася про долі людей.

"Є одна закономірність , що тільки через перешкоди, образи, труднощі, біль і страх, людина загартовується і стає мудрішою. Виходить , що душевна глибина приходить після потужного струсу, всесвіт через втрати вчить нас любити себе, інших людей і цей світ. Через втрати, ми купуємо", - пояснила Ганна в своєму Instagram.

За словами дівчини, після струсу, приходить розуміння, що вона була необхідна, незважаючи на біль.

Нагадаємо, що Анна Семенович повністю роздяглася і вразила вологими кадрами прямо у ванній: "Ось це вид!".

А ще Politeka писала, що пишногруда Семенович посвітила своїми кулями в екстремальному декольте: мрія будь-якого чоловіка.

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