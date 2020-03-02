Українська співачка Ані Лорак, яка давно живе і працює в Москві, опублікувала фото разом з високим красенем

Хоча артистка і позувала у чорній безрозмірній кофті, все одно вона виглядала чудово, пише Politeka.net. Крім зазначеного светра, на зірці були чорні обтягуючі джинси.

Ані зібрала волосся в високий пучок, залишивши кілька пасом біля обличчя. Завершив її образ яскравий манікюр.

Поряд з Ані позував учасник її команди в російському проекті "Голос", Уку Сувісте.

Блакитноокий хлопець був одягнений у чорну сорочку і джинси.

В пості Ані Лорак розповіла, що Уку Сувісте став переможцем естонського національного відбору «Євробачення - 2020». Тепер її учасника команди чекає виступ на пісенному конкурсі в Роттердамі, де він представить свою країну.

"Від усієї душі бажаю перемоги! 🤞🏻 Представляючи Україну у 2008 році і здобувши срібло, особливо розумію, як хвилююче і відповідально бути голосом своєї країни!

Пишаюся тобою, @ukusuviste! Удачі і везіння тобі і всій команді @fkirkorov @dimitriskontopoulos, @iliaskokotos. Все вийде!", - написала артистка.

За півгодини пост зібрав понад 25 тисяч лайків та багато коментарів.

"я Пам'ятаю вашого Уку))))", "Удачі💘", "Красунчик👍🏼", "Краща співачка, наставниця, розумниця і красуня! Який вчитель, такі учні!❤️❤️❤️❤️", "Діва шикарна. Бажаю удачі на Євробаченні Уку. 💜💜💜❤️❤️❤️❤️💛💛💛💛💛💛💙💙💙💙💙", "Які ви гарні🔥🔥🔥Кароліна,вітаю! Ви розумниця і велика трудяга❤️", "Кароліна, ти прекрасна! Успіхів тобі і учасникам твоєї команді!!🌷🌷🌷💝💝💝 дуже Вас любимо!!", "Удачі 😻", "Твій красень з шоу голос ,талановитий співак ,сподіваюся, з твоєю допомогою ,його оцінить ,вага білий світ .❤️", "Ви були дуже доброю наставницею!", "Пісня шикарна!", "❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️Кароліна краща 😍😍❤️❤️❤️❤️❤️", "Удачі❤️😍😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Уку Сувісте - 37-річний співак родом з Естонії.

Артист брав участь у програмі "Голос" (сезон 7), потрапивши в команду Ані Лорак після сліпого прослуховування. Тоді співак виконав композицію Еда Ширана "Perfect".

Нагадаємо, що нещодавно Ані Лорак опинилася без штанів перед знаменитим красенем.

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