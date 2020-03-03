Далеко не всіх людей лякає різниця у віці, адже, як кажуть, коханню всі віки покірні

Знаменитості в цьому випадку не виняток. Серед зірок можна зустріти більш вражаючу різницю у віці між подружжям, ніж серед простих людей. Адже часом образ зірки так чарує молодих знаменитостей, що вони закохуються в людину, незважаючи на її вік.

Відома американська співачка Мадонна, якій сьогодні 61 рік, зустрічалася з французьким брейкдансером Брахімом Зебой. ЗМІ писали, що вони навіть збиралися одружитися, але, мабуть, не зрослося.

Незважаючи на різницю у віці в 30 років, пара була разом три роки. До речі, Мадонна завжди вибирала собі кавалерів помолодше. Її чоловік Гай Річі був молодший за неї на 10 років, а хлопець Хесус Луса – на 28 років.

«Міцний горішок» Брюс Вілліс, якому сьогодні 64 роки, одружений на фотомоделі Еммі Хммінг, яка молодша за нього на 23 роки. Пара разом вже 11 років, вони разом виховують двох дочок.

79-річний голлівудський актор Аль Пачіно з 2007 року зустрічається з актрисою Люсілою Солой, яка молодша за нього на 39 років.

Незважаючи на настільки серйозний розрив, пара виглядає щасливою. Аргентинська красуня скрізь супроводжує актора і вважає його дуже гарячим хлопцем. До речі, донька Соли Камілла зустрічалася з іншим актором Голлівуду Леонардо Ді Капріо.

Відомий актор Майкл Дуглас старше своєї дружини Кетрін Зета-Джонс на 25 років. Незважаючи на це, пара в шлюбі вже понад 16 років. Вони виховують двох дітей. Разом вони пережили серйозні хвороби один одного - рак гортані Дугласа і біполярний розлад Кетрін.

Крім цього, велика різниця у віці була у Джонні Деппа з Ембер Херд. Правда, пара прожила разом лише рік.

Нагадаємо, що ми публікували топ найщасливіших зоряних пар з великою різницею у віці: «бабусі з онуками».

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