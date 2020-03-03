Переможниця "Танців з зірками 2019", актриса Ксенія Мішина поділилася фото в грайливому образі

Красуня з'явилася в спортивному одязі і в незвчній локації, пише Politeka.net. Ксенія Мішина позувала, сидячи на ескалаторі.

На зірці - чорні толстовка з капюшоном та штани, а також кросовки. Ксенія забрав волосся у хвіст. Вона тримала в руках стаканчик, піднесла його до уст і широко розкрила очі.

Красуня виглядала чудово і дуже грайливо.

В пості зірка розповіла, що із зростанням її популярності зростає і відповідальність. Далі зірка підняла тему прийняття себе.

"Ти повинна, повинна, повинна твердять навколо системи, інфлюенсери і світовий порядок. На що спертися? Я знаю тільки одне, зробити опорою власні цінності - єдиний вихід встояти!", - написала артистка.

Є речі, якими не можна нехтувати і у кожного вони свої, тому варто задати собі питання: "Як ти добре знаєш себе? Що ти любиш? Що ти цінуєш? Що ти собі дозволяєш? Здається це так просто, але як часто ми себе зраджуємо насправді?".

Крім того, Ксенія згадала випадок, коли до неї проявив інтерес молодий чоловік. Останній дорікнув дівчині в тому, що вона не хоче одягати підбори, щоб гідно супроводити його на заході.

"Чи треба говорити, що не дивлячись на всі його матеріальні успіхи, це була остання наша розмова😅 Любіть і поважайте себе, тоді інші будуть ставитися до вас так само.

І хто б що мені не говорив я відчуваю тотальну любов до чорного кольору у всіх його проявах )", - підписала фото актриса.

За чотири години пост зібрав майже 17 тисяч лайків і багато коментарів:

"Ви найкрасивіша 😍😍😍, всі серіали з Вами переглянула ❤️", "Круто!!! Ксюша ви завжди вмієте підняти настрій!!! Спасибі вам, що ви є😘👏💋", "Ви найкраща і ніколи нікого не слухайте! Я також дуже люблю чорний колір, але головне бути собою і робити те, що говорить нам серце. ❤️...", "Ех, пам'ятаю ті часи коли у вас було 3к підписників 💖💖", "Запам'яталася ситуація, коли хлопець обурився що не одягла сукню в кіно, а прийшла в джинсах".

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