37-річний співак Уку Сувісте, учасник команди української артистки Ані Лорак у російському проекті "Голос", переміг у відборі на "Євробачення 2020" в Естонії

Наголошується, що блакитноокий красавичк виконає пісню «What Love Is» на міжнародному конкурсі. До речі, продюсує Сувісте російський співак Філіп Кіркоров.

Користувачі мережі неоднозначно поставилися до перемоги Сувісте. В коментарях на YouTube під відео з піснею, що пройшла відбір, думки людей розділилися. Багато хто вважаює, що пісня "слабенька". Але є й ті, хто залишився в захваті.

"Французькі мотиви звучать харизматично, універсально і привабливо, топ-3"

"Уку Сувісте повинен був виграти в минулому році з "Pretty Little Liar", але, звичайно, тепер він виграє з найгіршою піснею"

"Вибачте, але це не пройде півфінал"

"Я сумую за колишньою Естонією, яка спробувала щось інше і ризикнула. Замість цього ми отримуємо іншу, "м'яку" пісню"

Раніше ми повідомляли, Лорак зворушливо привітала Сувісте з перемогою в своєму Instagram.

"Від усієї душі бажаю перемоги! 🤞🏻 Представляючи Україну в 2008 році і здобувши срібло, особливо розумію, як хвилююче і відповідально бути голосом своєї країни! Пишаюся тобою", - зазначила артистка, яка, втім, потім забула про українські корені і вирушила жити до Росії.

На фото Сувісте постав у досить розкішному вигляді: на ньому чорна сорочка та такого ж кольору штани, що вигідно підкреслили його атлетичну фігуру. А Лорак показала себе в широкому светрі темно-сірого відтінку і з зібраним в пучок волоссям. При цьому обидва задоволено посміхаються на камеру.

"Твій красень з шоу голос ,талановитий співак ,сподіваюся, з твоєю допомогою ,його оцінить ,вага білий світ .❤️"; "Кароліна, ти прекрасна! Успіхів тобі і учасникам твоєї команди!!🌷"; "Який він гарний!!!!!!!!!!!!!!!!❤", - писали в коментарях.

Нагадаємо, "Євробачення 2020" пройде 12-16 травня у Роттердамі (Нідерланди). За перемогу в шоу змагатимуться представники 41 країни світу. Україну в цьому році буде представляти електрофолк-група Go-A з піснею "Соловей".

Нагадаємо, що нещодавно Ані Лорак опинилася без штанів перед знаменитим красенем.

Також Politeka повідомляла, що Лорак вразила змінами у зовнішності.