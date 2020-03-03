Евеліна Бледанс зробила дивну заяву, не розуміючи, чому її раптом не пускають на територію України

Евеліна Бледанс - російська і українська актриса латышско-єврейського походження. Популярність здобула після зйомок в серіалі "Маски-шоу".



В 2015-му зовсім заявила, що Крим ніколи не був українським, а анексію називає його поверненням до складу Росії.

Неодноразово відвідувала Крим, порушуючи українське законодавство, і не соромиться ділитися цим у соцмережах. А коли їй заборонили в'їзд в Україніну, прикинулась "білою овечкою", нібито, вона нічого не розуміє у політиці.

"Зараз мені дуже сумно, що і мене вирішили туди внести… Я ніколи не вступала в політичні дебати щодо України і Росії, хоча мене постійно кликали на політичні дебати в різні ток-шоу. І я не вважаю себе причетною як до цієї боротьби, і продовжую дружити зі своїми українськими друзями, а у мене їх багато в Україні", - прокоментувала артистка "падаючи на дурку".

До всього іншого, артистка поскаржилася, що вона нібито людина миру і ніколи не ставала на чиюсь сторону, а її чомусь наказують, закриваючи їй шлях в Україну. Але в той же самий час вона заявляє, що "Крим ніколи не був Україною".

"Ви знаєте – я не поділяю, де Україна, а де Росія. Я "чайник" в політиці і не розумію, що відбувається. Так, я сказала якось, що Крим ніколи не був Україною – так я від своїх слів не відмовляюся. Я народилася в Криму, закінчила там школу і ні для кого не секрет, що українською мовою в Криму розмовляли одиниці", - заявила Бледанс.

Нагадаємо, що престаріла Бледанс засвітила грудьми в обнімку зі скандальною Кудрявцевої.

А ще Politeka писала, що Бледанс засвітила зайве в розстебнутих штанях.

Також Politeka повідомляла, що гаряча Gaga приміряла костюм розпусну медсестри.