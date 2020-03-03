Эвелина Бледанс сделала странное заявление, не понимая, почему ее вдруг не пускают на территорию Украины

Эвелина Бледанс - российская и украинская актриса латышско-еврейского происхождения. Известность получила после съемок в сериале "Маски-шоу".



В 2015-м вовсе заявила, что Крым никогда не был украинским, а аннексию называет его возвращением в состав России.

Неоднократно посещала Крым, нарушая украинское законодательство, и не стесняется делиться этим в соцсетях. А когда ей запретили въезд в Украину, притворилась "белой овечкой", якобы, она ничего не понимает в политике.

"Сейчас мне очень печально, что и меня решили туда внести… Я никогда не вступала в политические дебаты в отношении Украины и России, хотя меня постоянно звали на политические дебаты в разные ток-шоу. И я не считаю себя причастной как-либо к этой борьбе, и продолжаю дружить со своими украинскими друзьями, а у меня их много в Украине", - прокомментировала артистка "падая на дурку".

Ко всему прочему, артистка пожаловалась, что она якобы человек мира и никогда не ставала на чей бы то ни было стороне, а ее наказывают, закрывая ей путь в Украину. Но в то же самое время она заявляет, что "Крым никогда не был Украиной".

"Вы знаете – я по-прежнему не разделяю, где Украина, а где Россия. Я "чайник" в политике и не понимаю, что происходит. Да, я сказала однажды, что Крым никогда не был Украиной – так я от своих слов и не отказываюсь. Я родилась в Крыму, закончила там школу и ни для кого не секрет, что на украинском языке в Крыму разговаривали единицы", - заявила Бледанс.

Напомним, что постаревшая Бледанс сверкнула грудью в обнимку со скандальной Кудрявцевой.

А еще Politeka писала, что Бледанс засветила лишнее в расстегнутых брюках.

Также Politeka сообщала, что горячая Бледанс примерила костюм развратной медсестры.