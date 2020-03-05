Учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська зважилася на відверте зізнання з приводу розлучення

Як відомо, Слава розлучилася зі своїм другим чоловіком і залишилася з ним у досить напружених відносинах. При цьому Камінська відмовилася коментувати ситуацію, всіляко ігноруючи цікаві запитання шанувальників і приховуючи особисте життя.

В цей же раз артистка зважилася на відверте зізнання під домашнім фото з дітками, зробленим після народження другого малюка. Зазначимо, зробила вона це в підтримку колеги, яку також зазначила у новому посту.

«Чому чоловік, у якого ми закохуємося, і цей же чоловік після розставання – це різні люди?😢 Куди дівається весь трепет, турбота, любов? Повага до жінки, яка з дитинства прищеплюють батьки?😩

Гортаю стрічку і здається, що чоловіків, які гідно закінчують відносини, залишилися одиниці. Моральне насильство, постійний тиск, погрози, розділ майна, викрадення дітей. Що вами рухає? 🤦🏽‍♀️😳 Навіщо? І, головне, ЗА ЩО???

Хіба жінка, яка 9 місяців береже в собі нове життя, а потім повністю розчиняється в материнстві на багато років заслуговує подібного ставлення?

Весь стрес, який мама проживає в процесі розлучення, рано чи пізно відчують і перенесуть на себе діти. Чоловіки, будьте мудрішими. Вмійте відпускати і думайте в першу чергу про дітей, а не про власне его! @polina_lola ,дуже хочеться , щоб Ваша ситуація швидше вирішилася 🙏🏼», – зізналася Слава під останнім постом.

Зазначимо, раніше Слава Камінська відверто розповіла про своє розлучення. Учасниця групи "Неангели" Слава Камінська влітку 2019 року розлучилася з чоловіком пластичним хірургом Едгаром. Минув час і пристрасті потроху вляглися, співачка вирішила зануритися в роботу і багато часу проводить зі своїми дітьми.

Раніше Едгар розповідав в інтерв'ю одному зі ЗМІ, що причиною розлучення стали ревнощі Слави Камінський, а також її любов до пластичних операцій.

За її словами вона дійсно ревнувала чоловіка, але на це були причини і серйозні підстави, адже багато пацієнтки намагалися спокусити Едгара.

"Ну звичайно! Коли у тебе добрий чоловік, коли у чоловіка така робота, коли до нього постійно приходять пацієнтки, які іноді не дуже пристойно поводяться, звичайно є місце ревнощів. Я мала на це підстави", – розповіла співачка.

Крім того, вона прокоментувала заяви Едгара про її надмірному захопленні пластикою. За словами самої співачки, крім ботокса її чоловік не робив з її тілом ніяких маніпуляцій.

Нагадаємо, Камінська опинилася в ліжку і розповіла про свої нічні витівки.

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