Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская решилась на откровенное признание по поводу развода

Как известно, Слава развелась со своим вторым супругом и осталась с ним в довольно напряженных отношениях. При этом Каминская отказалась комментировать ситуацию, всячески игнорируя любопытные вопросы поклонников и скрывая личную жизнь.

В этот же раз артистка решилась на откровенное признание под домашним фото с детками, сделанным после рождения второго малыша. Отметим, сделала она это в поддержку коллеги, которую также отметила в новом посту.

«Почему мужчина, в которого мы влюбляемся, и этот же мужчина после расставания – это разные люди?😢 Куда девается весь трепет, забота, любовь? Уважение к женщине, которое с детства прививают родители?😩

Листаю ленту и кажется, что мужчин, которые достойно заканчивают отношения, остались единицы. Моральное насилие, постоянное давление, угрозы, раздел имущества, похищение детей. Что вами движет? 🤦🏽‍♀️😳 Зачем? И, главное, ЗА ЧТО???

Разве женщина, которая 9 месяцев бережет в себе новую жизнь, а потом полностью растворяется в материнстве на многие годы заслуживает подобного отношения?

Весь стресс, который мама проживает в процессе развода, рано или поздно почувствуют и перенесут на себя дети. Мужчины, будьте мудрее. Умейте отпускать и думайте, в первую очередь, о детях, а не о собственном эго! @polina_lola ,очень хочется , чтобы Ваша ситуация скорее разрешилась 🙏🏼», – призналась Слава под последним постом.

Отметим, ранее Слава Каминская откровенно рассказала о своем разводе. Участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская летом 2019 года развелась с мужем пластическим хирургом Эдгаром. Прошло время и страсти понемногу улеглись, певица решила окунуться в работу и много времени проводит со своими детьми.

Ранее Эдгар рассказывал в интервью одному из СМИ, что причиной развода стала ревность Славы Каминский, а также ее любовь к пластическим о+перациям.

По ее словам она действительно ревновала супруга, но на это были причины и серьезные основания, ведь многие пациентки пытались соблазнить Эдгара.

"Ну конечно! Когда у тебя хороший муж, когда у мужа такая работа, когда к нему постоянно приходят пациентки, которые иногда не очень прилично себя ведут, конечно есть место ревности. Я имела на это основания", – рассказала певица.

Кроме того, она прокомментировала заявления Эдгара о ее чрезмерном увлечении пластикой. По словам самой певицы, кроме ботокса ее муж не делал с ее телом никаких манипуляций.

Напомним, Каминская оказалась в постели и рассказала о своих ночных шалостях.

А еще Politeka писала, что Каминская из «НеАнгелов» выставила напоказ роскошные формы.

Также Politeka сообщала, что раздетая звезда "НеАнгелов" потрясла персиками перед коллегой.