Співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва показала перші бекстейдж-кадри, зроблені під час стильної фотосесії

Як відомо, артистка намагається не лише відвідувати світські заходи, влаштовувати концерти і брати участь у різних шоу. Також Даша активно знімається в стильних фотосесіях різної спрямованості і не забуває періодично нагадувати про продукцію, амбасадором якої вона є, пише Politeka.

Нагадаємо, артистка вирішила стати постійним рекламним представником нового косметичного бренду в Україні HydroPeptide ще восени. Після цього на сторінці Даші можна помітити періодично мелькають пости з нагадуваннями про тієї чи іншої косметичної продукції.

Сьогодні ж в розділі Сторі співачка показала, як приймає участь у новій зйомці від цього бренду. Причому на зірці можна помітити не тільки косметику, але і патчі під століття, допомагають прибрати припухлість.

Також помітно, що Даша позувала в одному лише тонкому бежевого кольору сукні зі спущеними бретелями, відкривають тим самим огляд на її пишний бюст.

Раніше Даша Астаф'єва показала стильний кадр під час фотосесії без одягу. Даша є активним користувачем мережі, тому вона намагається досить часто оновлювати акаунт у Инстаграме і ділиться різними кадрами з нових фотосесій.

В цей раз в розділі Сторі з'явилося ніжне фото, на якому Даша позувала, прикрившись однієї шаллю. Кадр зірка вирішила репостнуть зі сторінки колег і зазначила фотографа, який зробив знімок, а також стиліста, який представив чуттєвий образ.

Варто відзначити, даний кадр на сторінці дівчини стиліста і фотографа з'явилися в різний час, але викликали безперечний захват. Причому викликаний був не стільки пікантністю кадру (під час зйомки Даша позувала без одягу, але прикрилася шаллю і позувала напівбоком), скільки незвично-ніжним стилем.

Ми не керувалися якимись трендами, а просто дозволили собі інтуїтивно шукати візуальні образи і підтексти... Наприклад, я знаю, що Даша часто використовує корсети для своїх концертних костюмів, тому спеціально для зйомки ми пошили рожевий наряд з 11 метрів шовку, заповнили його повітрям і, на відміну від концертних образів, дали повну свободу руху.

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