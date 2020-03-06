Певица, актриса и модель Даша Астафьева показала первые бекстейдж-кадры, сделанные во время стильной фотосессии

Как известно, артистка старается не только посещать светские мероприятия, устраивать концерты и принимать участие в различных шоу. Также Даша активно снимается в стильных фотосессиях различной направленности и не забывает периодически напоминать о продукции, амбассадором которой она является, пишет Politeka.

Напомним, артистка решила стать постоянным рекламным представителем нового косметического бренда в Украине HydroPeptide еще осенью. После этого на странице Даши можно заметить периодически мелькающие посты с напоминаниями о той или иной косметической продукции.

Сегодня же в разделе Стори певица показала, как принимает участие в новой съемке от данного бренда. Причем на звезде можно заметить не только косметику, но и патчи под века, помогающие убрать припухлость.

Также заметно, что Даша позировала в одном лишь тонком бежевого цвета платья со спущенными бретелями, открывающими тем самым обзор на ее пышный бюст.

Ранее Даша Астафьева показала стильный кадр во время фотосессии без одежды. Даша является активным пользователем сети, поэтому она старается довольно часто обновлять аккаунт в Инстаграме и делится различными кадрами из новых фотосессий.

В этот раз в разделе Стори появилось нежное фото, на котором Даша позировала, прикрывшись одной шалью. Кадр звезда решила репостнуть со страницы коллег и отметила фотографа, сделавшего снимок, а также стилиста, представившего чувственный образ.

Стоит отметить, данный кадр на странице девушки стилиста и фотографа появились в разное время, но вызвали несомненный восторг. Причем вызван был не столько пикантностью кадра (во время съемки Даша позировала без белья, но прикрылась шалью и позировала полубоком), сколько необычно-нежным стилем.

Мы не руководствовались какими-либо трендами, а просто позволили себе интуитивно искать визуальные образы и подтексты... Например, я знаю, что Даша часто использует корсеты для своих концертных костюмов, потому специально для съемки мы сшили розовый наряд из 11 метров шелка, заполнили его воздухом и, в отличие от концертных образов, дали полную свободу движения.

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