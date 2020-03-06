Фігуриста артистка - любителька постити в соцмережах відвертого змісту фото і відео - Анна Сєдокова показала, як виглядала на зйомках мега-популярного в РФ шоу

Відома екс-ВІА Гра і нині сольна виконавиця Анна покрасувалася в чудовому вбранні. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості:

«Сьогодні 🔥 23:20 Перший канал. Вечірній Ургант 🔥 І не кажіть після цього, що мрії не збуваються 😎», - підписала свій новий знімок екс-ВІА Гра. На фото Ганна стоїть поруч з відомим ведучим авторської вище згаданої нею програми Іваном Ургантом. На знімку чоловік серйозний, зосереджено кудись дивиться, а Ганна красується у відвертій сукні з леопардовим принтом.

Відзначимо також, що образ співачки доповнили яскравий макіяж і класичне укладання, а її вбрання, особливо привернуло увагу фанів глибоке горизонтальне декольте:

«Сукня шик🔥👍😍»

«Дуже красива 😍😍😍»

«Дуууже дуже красива 😍»

«А Ви з Іваном не погано так разом виглядаєте», - пишуть фолловери Сєдокової.

Раніше ми повідомляли, Сєдокова відверто розповіла страшну таємницю. Артистка зізналася, що у 12 років її зґвалтували. Своїм постом Ганна вирішила стати на захист дівчат, адже вона "знає, як це, коли до тебе домагається п'яний і різкий або просто дорослий". Співачка повідомила, що їй знадобилося 25 років, щоб, нарешті, розповісти про те, що трапилося.

"Ми повинні навчитися давати ляпаса тим, хто дозволяє собі зайве. Ми повинні разом, підтримуючи один одного,дати зрозуміти, що так з нами не можна", - написала Седокова.

Пост артистки створив резонанс в Instagram.

"До чого ж це огидно, як шкода, що є такі типи( Терпіти таких мужиків не можу"; "Дуже сильний пост ✊"; "Так добре сказано, не знаю як підібрати слова щоб захопитися цими думками👍", - писали в коментарях.

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.

Також Politeka писала, що Седокова вразила шанувальників «найкращим» чином