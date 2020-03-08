Українська співачка Йолка, яка зараз живе і працює в Росії, з'явилася на обкладинці журналу



Зірка опублікувала в Instagram фото, на якому постала в компанії своїх колег по шоу-бізнесу: співачками Ганною Плетньовою і Марі Краймбрері.

Зокрема, Плетньова написала в мережі наступне: "Коли три #відьмизшб зібралися разом і розкрили свої секрети чаклунства...😈😈😈".

Варто відзначити, що всі три артистки постали в чорних топах з відвертими вирізами в області грудей.

Йолка стояла вище від усіх. Її чорне волосся закинуте назад. На зірці немає яскравого макіяжу - глибина очей підкреслена чорною тушшю, а пухкі губи - нюдовим блиском.

"Про красу і любов вже стільки сказано. А мені здається, якщо ти хоч раз у житті відчув любов, ти бачив красу і тобі не потрібні слова", - підписала знімок Йолка.

Пост за годину зібрав майже 10 тисяч лайків та багто коментарів.

"Анна Плетньова, Йолка, а 3я хто???", "Дві красуні і по середині янголятко😍", "Красуні на максималках 🔥🔥🔥", "Улюблені богині🖤", "зайчики❤️", "Новий склад Віагри)))", "Красиві, а головне-талановиті дівчата!З наступаючим святом Вас!🌺🌺🌺🌺🌺🌼🌼🌼🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷", "ОМАГАД🌸", "Йолка найкрасивіша😍", "Ну супер 😍😍", "Схоже на заставку серіалу "Charmed" 🤔🙂", "Любов - це головне!✔️", "Богиньки наші❤️😻🔥", "Чудесні💙", "це звичайно дуже красиво, але якщо б з вами була @daasha_music було б ще краще 😻😻😹", "Німфа ❤️", "Я Вас не впізнала! Дуже молодо виглядаєте!", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Йолка з'явилася в чорній міні-сукні з довгими рукавами. Наряд припав по фігурі зірки обтягнув її ідеальні форми.

Так, на знаменитості були чорні, шкіряні ботфорти. Стрункі ніжки співачки не можна було не помітити.

Нагадаємо, на Йолці красувався чорний короткий топ, який демонстрував її сталевий прес і тонку талію. Довга чорна спідниця також була на талії і підкреслила її. Пояс спідниці був доповнений маленькою сумкою.

На грудях знаменитості також був надітий пояс з сумочками.

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